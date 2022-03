Weissrussland: Stadlers Zukunft liegt ohnehin nicht im Osten

Kommentar Stadlers Zukunft liegt ohnehin nicht im Osten Lange hat sich Stadler-Patron Peter Spuhler für seinen Standort in Weissrussland gewehrt. Doch nun zwingen ihn Sanktionen zum Teilrückzug. Dies, die Unterauslastung des Werks und die Tücken der Märkte ganz im Osten bieten Gelegenheit, das Engagement in der Region grundsätzlich zu überdenken. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Wo soll's langgehen? Stadler-Patron Peter Spuhler muss sich in Weissrussland neu orientieren. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY (Bussnang, 15. März 2022)

Seit 2013 betreibt der Schienenfahrzeugbauer Stadler ein Werk in Weissrussland. Dort regiert seit 1994 Diktator Alexander Lukaschenko mit eiserner Faust. Über die Jahre sind die Stimmen, die Stadler-Patron Peter Spuhler aufrufen, das Land zu verlassen, zahlreicher und lauter geworden.

Spuhler verteidigt sein Engagement stets damit, er stelle Züge fürs Volk her, und wirtschaftliche Integration trage zur Demokratisierung bei. Auch kehrten weissrussische Mitarbeitende, die er zwecks Aus- und Fortbildung in die Werke in Polen oder den USA schicke, mit einem anderen Weltbild zurück. Sanktionen? Seien Sache der Politik. Das sind alles gute Argumente. Nur: Bisher haben Investitionen westlicher Firmen nichts bewirkt. Demonstranten werden niedergeknüppelt, Oppositionelle inhaftiert. Wahlen manipuliert. Von Demokratie keine Spur.

Nun aber ist Spuhler auf Teilrückzug. Sanktionen der EU , welche die Lieferung elektronischer Bauteile nach Weissrussland untersagen, zwingen Stadler zu diesem Schritt. Von einem vollständigen Abbruch der Zelte will Spuhler freilich nichts wissen, spricht gar davon, später die Belegschaft wieder ausbauen zu wollen.

Das ist eine riskante Wette. Natürlich steht viel auf dem Spiel. Spuhler hat in Weissrussland weit über hundert Millionen Franken investiert, das Werk nahe Minsk dient ihm als Basis auch für Aufträge aus dem ganzen Gebiet der früheren Sowjetunion (GUS). Legt er den Standort still, dürfte es ein Abschied für immer sein. Dann würde es noch schwieriger, Aufträge aus diesem Gebiet zu erhalten.

Doch genau hier liegt der Hund begraben. Der Teilrückzug fällt in eine Phase, in der das Minsker Werk an Unterauslastung leidet, und das zum wiederholten Mal. Die GUS und besonders Russland sind ein hartes Pflaster, geprägt von der Dominanz der Transmashholding, Finanzierungsproblemen usw.

Vor diesem Hintergrund wäre es ratsam, Stadlers Strategie weit im Osten zu überprüfen. Eine Option lautet Konzentration auf westliche Märkte. Dazu die weitere Forcierung grüner Antriebstechnologien, der Signaltechnik (Signalling) und neuer Fahrzeuge. Alles Geschäftsfelder, auf denen Stadler schon sehr erfolgreich unterwegs ist. Und die noch mehr gute Geschäfte versprechen für die Zukunft.

