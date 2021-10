Umbau des Schweizer Zolls: Höchste Zeit für mehr Transparenz

Kommentar Reorganisation der Zollverwaltung: Höchste Zeit für Transparenz Die Reform des Zolls ist undurchsichtig, es ist unklar, wohin die Reise genau geht. Henry Habegger 18.10.2021, 05.00 Uhr

Die Schweizer Zollverwaltung durchläuft gerade die grösste Reorganisation ihrer Geschichte. Sämtliche Zollprozesse sollen digitalisiert und vereinfacht werden. Zolltarife, so wollen es Finanzminister Ueli Maurer und sein Zolldirektor Christian Bock, werden ausgedünnt, letztlich um Personal zu sparen. Statt Zöllner und Grenzwächter entscheiden künftig, vereinfacht gesagt, mit Unmengen an Daten gefütterte Computer darüber, wer beim Grenzübertritt was zu deklarieren und zu bezahlen hat. Der gläserne Zollkunde ist das Ziel.