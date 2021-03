KOMMENTAR Raus aus dem Lockdown, weil ihn die Leute satthaben? Das kann nicht ernsthaft die Position der Ostschweiz sein Wieder fordern die Ostschweizer Kantone den Bundesrat in der Coronapolitik heraus. Doch im Unterschied zum Kräftemessen im Herbst liegen sie dieses Mal falsch. Stefan Schmid 18.03.2021, 05.00 Uhr

St.Gallens Regierungspräsident Bruno Damann.

Arthur Gamsa

Es wäre eine grosse Chance gewesen, der Nation die Position der Ostschweizer Kantone zu erklären, mit einem sympathischen und sachlich überzeugenden Auftritt für Verständnis zu werben. Doch der St. Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann hat sie in den Sand gesetzt. Müde und seltsam lustlos legte er in der Nachrichtensendung «10vor10» dar, weshalb der Bundesrat morgen Freitag weitere Öffnungsschritte beschliessen soll.

Sein Hauptargument: Weil die Bevölkerung Corona satthabe. Ja, genug von den Einschränkungen unseres Lebens haben wir tatsächlich alle. Aber das kann nicht im Ernst die wichtigste Richtschnur sein, an welcher sich Kantonsregierungen orientieren.

Der Widerstand der Ostschweiz gegen ein obrigkeitsstaatliches Eingreifen des Bundes im Herbst war richtig. Es war nötig, zuerst auf möglichst liberale Rezepte wie die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen. Auch wenn diese Politik im Dezember korrigiert werden musste: Sie war nicht komplett falsch – und schon gar nicht erfolglos.

Im grossen Ganzen ist die Schweiz trotz weniger einschneidender Massnahmen ganz ordentlich durch die Pandemie gekommen. Wirtschaftlich gesehen ist der Schaden hierzulande sogar spürbar kleiner als in den meisten anderen europäischen Staaten. Das hat einen Wert. Der Grad an persönlicher Not ist deutlicher kleiner als anderswo.

Doch der partielle Lockdown ist seit Wochen Realität.

Es geht jetzt darum, nicht primär schnell, sondern nachhaltig rauszukommen.

Es nützt weder den Gastronomen noch den Kulturveranstaltern etwas, wenn geöffnet und in ein paar Wochen wieder geschlossen wird. Insofern ist Vorsicht – angesichts steigender Fallzahlen – durchaus angebracht.

Es kann nicht ewig so weitergehen, klar. Doch auch wenn uns die Geduld langsam ausgeht, ist sie gerade jetzt nochmals gefragt. Der Impfprozess macht Fortschritte. Im Mai wird die Lage entspannter sein als im März. Regieren heisst vorausschauen. Und nicht auf Sicht fliegen. Für einmal ist der Bundesrat gut beraten, besser nicht auf die Ostschweizer Kantone zu hören.