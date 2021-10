Kommentar zum Wildwuchs bei den privaten Testanbietern

Gewalt «Messer braucht man sicher nicht zum Apfelschneiden in der Disco»: Woher die Messer im St.Galler Nachtleben kommen

Bei mehreren Gewaltdelikten in der Stadt St.Gallen waren in den vergangenen Wochen auch Messer im Spiel. Viele bestellen sich die Waffen im Internet – manch einer will sich das Päckli gar unter den Weihnachtsbaum legen.