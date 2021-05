Kommentar Morddrohungen gegen Initianten sind Gift für das politische Klima Franziska Herren hat die Trinkwasser-Initiative gestartet und erhielt darum Morddrohungen. Der politische Diskurs in der Schweiz verroht. Doris Kleck 17.05.2021, 04.53 Uhr

Erhielt anonyme Morddrohungen: Franziska Herren, die Initiantin der Trinkwasser-Initiative. Bild: Christian Jaeggi

«Bauernschreck» nennt sie der «Blick»: Franziska Herren will die Schweizer Landwirtschaft umkrempeln. Sie hat deswegen die Trinkwasser-Initiative lanciert und eine Debatte über eine ökologischere Landwirtschaft angestossen. Am 13. Juni stimmen wir darüber ab. Nun ist Herren selbst heftig erschrocken: Sie hat eine Morddrohung erhalten und nimmt deshalb nicht mehr physisch an Podien zur Abstimmung teil.