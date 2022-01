Ringier-CEO offenbart befremdliches Verständnis von Journalismus

Kommentar Mit seinen Aussagen offenbart Ringier-CEO Marc Walder ein befremdliches Verständnis von Journalismus Das Medienunternehmen Ringier gelobt Regierungstreue in der Coronakrise. Ein Kommentar zur Aufgabe des Journalismus, zum Mediengesetz und zur Distanz zwischen Medien und Politik. Francesco Benini Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Sätze lauten so: «Wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, damit wir alle gut durch die Krise kommen.» Und: «Die Medien dürfen keinen Keil treiben zwischen die Gesellschaft und die Regierung.»

Gesagt hatte dies im vergangenen Februar Marc Walder, der Chef des Medienunternehmens Ringier. Er sprach an einem Anlass der Schweizerischen Management Gesellschaft.

Das Video, in dem Ringier-CEO Marc Walder über seine Anweisung an die Journalistinnen und Journalisten spricht. Quelle: Youtube

Der «Nebelspalter» publizierte nun Walders Einlassungen. Das Onlineportal wertet die Aussagen als Beleg dafür, dass die Medien in der Coronakrise die Haltungen des Bundesrats bereitwillig übernehmen. Dass sie nicht hinterfragen, was die Regierung entscheidet. Dass sie als deren Sprachrohr operieren.

Walders Erklärung ist ungewöhnlich, weil sie Ergebenheit vor der Exekutive offenbart und weil sie einen journalistischen Ansatz vermissen lässt. Es ist nicht Aufgabe der Journalisten, die Beschlüsse der Landesregierung grundsätzlich gutzuheissen. Im Gegenteil sollten sie eine skeptische Grundhaltung zeigen und die Arbeit der politischen Behörden kritisch verfolgen.

Der wahrscheinliche Ursprung: Walders Angst

Aus dem Medienhaus Ringier ist zu hören, dass der Chef beim Ausbruch der Coronakrise von Angst gepackt worden sei. Er wähnte das Land in einer Notlage, vergleichbar mit der Finanzkrise 2008. Damals traten die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Peer Steinbrück vor die Presse und erklärten, dass die Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger sicher seien.

Wie man heute weiss, kontaktierte die Bundesregierung zuvor Chefredaktionen und bat sie inständig darum: Zieht unsere Botschaft nicht in Zweifel. Dass die Spareinlagen wirklich sicher waren, darüber gab es keine Gewissheit. Aber ein Sturm auf die Bankkontos hätte die deutsche Wirtschaft wohl in einen Abgrund gerissen. Die Medien stellten keine kritischen Fragen. Bald erholte sich die deutsche Wirtschaft.

Auch in der Coronakrise ist die Lage ernst; es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Die Regierungen stützen sich auf Daten, die manchmal ein diffuses Bild ergeben. Und die Meinungen der Virologen und anderer Expertinnen ergeben kein einheitliches Bild. Es ist darum nicht klar, welchen Weg eine Regierung einschlagen soll. Dass der Chef eines Medienunternehmens in einer solchen Lage seine unbedingte Treue zum Bundesrat bekundet, mutet befremdlich an.

Marc Walder, CEO des Medienhauses Ringier, steht in der Kritik. Bild: Severin Bigler / SwissMediaForum

Mit zunehmender Dauer der Pandemie fiel auf, dass die Anträge von Gesundheitsminister Alain Berset schon vor den Sitzungen des Bundesrats an die Öffentlichkeit gelangten. Oft breitete der «Blick», ein Ringier-Titel, die Pläne aus. Es entstand der Eindruck der Kungelei: Das Medium, das der Regierung freundlich gesinnt ist, wird von ihr mit exklusiven Informationen versorgt.

Unbefangenheit ist ein hohes Gut

Eine allzu grosse Nähe zur Macht schadet der Glaubwürdigkeit einer Publikation. Bei Ringier gehört es trotzdem zur Firmenkultur, dass man die Mächtigen umgarnt. Der vormalige Chefpublizist Frank A. Meyer schmeichelte sich bei Bundesräten ein und sah sich bei einzelnen Magistratinnen in der Rolle eines Beraters. Im Verwaltungsrat von Ringier sitzt Lukas Gähwiler, der Präsident von UBS Switzerland. Wie sollen da die Ringier-Journalisten unbefangen über die grösste Schweizer Bank schreiben?

Die Aussagen von Marc Walder erfahren nun eine zusätzliche Brisanz, weil die Stimmberechtigten im Februar über das Medienpaket abstimmen. Der Vorwurf der Gegner dieser Vorlage lautet: Die Medien verhalten sich wohlgefällig gegenüber der Regierung und erhalten dafür Geld vom Bund.

Zu behaupten, dass die Schweizer Medien den Bundesrat in der Coronakrise stets mit Beifall bedacht hätten, ist jedoch Unsinn. Anordnungen wurden ebenso kritisiert wie die verspätete Beschaffung von Masken und Impfstoffen. Selbst der «Blick» rang sich gelegentlich zu kritischen Kommentaren durch.

Dass sich die Medien vom Bund kaufen lassen, ist abwegig. Die meisten von ihnen schürten in der journalistischen Bewältigung der Pandemie keine Panik, sie übten sich aber auch nicht in der Verniedlichung, wie sie unter den sogenannten Massnahmen-Skeptikern verbreitet ist.

Den Text über Marc Walders zweifelhafte Aussagen schrieb Philipp Gut. Er arbeitet als Journalist und leitet zugleich die Kampagne gegen das Medienpaket. Das ist eine dubiose Rollenvermischung, denn ein Journalist sollte beobachten und einordnen, aber nicht selber zum Akteur werden. Nicht nur bei Ringier sollte man also über die Bücher, was die Aufgabe der Journalisten anbelangt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen