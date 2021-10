Kommentar Kleinstgemeinden haben ausgedient - zusammen geht es meist besser Fusionsprojekte sind im Thurgau und St. Gallen rar geworden, dabei könnten sie helfen, das Milizproblem zu lösen. Denn immer mehr Gemeinden haben Mühe, Personal zu finden. In einer auf Selbstdarstellung getrimmten Gesellschaft gibt es in Gemeinderäten und Baukommissionen kaum mehr soziales Prestige zu holen. Jürg Ackermann 23.10.2021, 05.00 Uhr

Gemeindeversammlung: Viele Bürgerinnen und Bürger fürchten bei einer Fusion um ihre politische Autonomie Bild: Peter Schütz

Bald ist es so weit. In den nächsten Monaten wollen die beiden Thurgauer Gemeinden Rickenbach und Wilen darüber entscheiden, ob eine Fusion geprüft werden soll.

Vieles spricht für ein Zusammengehen. Die beiden Gemeinden sind ähnlich gross. Sie könnten ihre Verwaltung professioneller und effizienter aufstellen. Und es wäre wohl auch einfacher, Leute zu finden, die sich für die Arbeit in der Gemeinde begeistern und in ein Amt wählen lassen, da nicht mehr jede Funktion doppelt besetzt werden müsste.

Erst im vergangenen Juni beschlossen mit überwältigender Mehrheit auch die St. Galler Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil, zusammen in die Zukunft zu gehen. Zuletzt sind Gemeindefusionen in der Ostschweiz jedoch rar geworden, obwohl die politische Landschaft von kleinen Einheiten dominiert bleibt. Im Thurgau haben drei Viertel aller Gemeinden weniger als 4000 Einwohner, in St. Gallen sind es vier von zehn.

Ausserrhoden plant einen grossen Wurf

An einen grossen Wurf wagt sich diesbezüglich nur die Regierung von Appenzell Ausserrhoden. Sie schlägt vor, aus 20 Gemeinden noch vier zu machen. Gerade auch aus raumplanerischer Sicht kann es viele Vorteile haben, wenn in grösseren Flächen und Einheiten gedacht wird.

Natürlich liegt das Glück nicht nur in der schieren Grösse. Bei Fusionen geht immer auch ein Stück lokale Heimat und politische Autonomie verloren.

Man muss aber kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass kleine Gemeinden zunehmend in Schwierigkeiten geraten werden. Weil sie mit der technologischen Entwicklung, der Digitalisierung und den komplexer werdenden Anforderungen von Bund und Kanton mit ihren Mini-Verwaltungen nicht mehr Schritt halten können.

Väter und Mütter von kleinen Kindern haben keine Zeit

Das Personalproblem kommt hinzu. Gerade Familien, bei denen beide Elternteile arbeiten, haben oft keine Zeit, sich auch noch in einer Rechnungsprüfungs- oder Baukommission zu engagieren.

Generell ist es in einer Gesellschaft mit starkem Hang zur Selbstdarstellung auf sozialen Medien schwieriger geworden, Leute zu finden, die das bewährte Milizsystem mitgestalten wollen. Als lokaler Gemeinderat gibt es vielleicht noch persönliche Befriedigung, aber kaum mehr soziales Prestige zu holen.