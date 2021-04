KOMMENTAR Keine Lust auf Widerspruch im Gemeindeblatt –die faulen Ausreden der Dorfkönige Viele Ostschweizer Gemeinden informieren ihre Bevölkerung in einem Mitteilungsblatt über die Aktualität im Dorf. Widerspruch in Form von Leserbriefen ist dabei nicht gefragt. Es sei denn, man zahlt dafür. Stefan Schmid 16.04.2021, 18.41 Uhr

Gemeindeblätter aus der Region. Urs Bucher

Diese Geschichte hat über die Region hinaus Aufsehen erregt: Wer in Wittenbach im Dorfblatt «am Puls» einen Leserbrief veröffentlichen will, darf dies ab dem 6. Mai zwar tun – er oder sie muss dafür einfach 60 Franken hinblättern.

Immerhin könnte man der lokalen Obrigkeit zugute halten, dass sie Widerspruch im mit Steuern finanzierten Gemeindeblatt zulässt. Andernorts hält man dies erst gar nicht für nötig. Eine unbefriedigende Situation.

Eine Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen, von offenem Widerspruch gar. Längst ist nicht alles in Minne in der kleinen Welt. Gegensätze prallen hier ebenso aufeinander wie auf kantonaler oder nationaler Ebene.

Umso bedenklicher ist es daher, dass in den meisten Ostschweizer Gemeindeanzeigern nur einseitig die Sicht der Behörden transportiert wird.

Auch wenn sich wohl viele Gemeinden Mühe geben, objektiv und nüchtern zu informieren: Sobald umstrittene Projekte anstehen, wird das Eis naturgemäss dünn. Oder wie einmal ein Gemeindepräsident im vertraulichen Gespräch gesagt hat:

«Das Schöne am Gemeindeblatt ist, dass mir niemand widerspricht.»

Die Dorfkönige, angesprochen auf dieses Defizit an Debatten, flüchten sich in Ausreden. Es gebe genügend Partizipationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, heisst es allenthalben. Die Türen zum Gemeindepräsidenten stünden offen.

Das ist nett. Bloss: Ein Ersatz für eine öffentliche Diskussion, in welcher Für und Wider abgewogen werden, ist das nicht.

Dass es auch anders geht, zeigt Tägerwilen (TG). Seit Jahr und Tag gibt es dort in der «Tägerwiler Post» eine rege Leserbriefkultur, die den Meinungsaustausch im Dorf erleichtert.

Idealerweise wird die Bevölkerung aber nicht direkt vom Gemeinderat, sondern von staatsunabhängigen Medien informiert. Doch diese sind aus ökonomischen Gründen besonders in kleinen Gemeinden nicht dauernd präsent. Umso stärker stehen die Kommunen in der Verantwortung, in ihren Publikationen auch Kontroversen zuzulassen.