Kommentar zum Kauf von exotischen Haustieren

Kommentar Bei Exoten gilt erst recht: Haustierkauf gut überlegen! In den Tierheimen landen vermehrt auch exotische Wildtiere wie Schlangen, Geckos und Schildkröten. Das kann in den meisten Fällen verhindert werden – mit Eigenverantwortung. Alexander von Däniken 28.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Klick – und der Leopardgecko für 50 Franken ist gekauft. Das Internet und die riesige Auswahl von A wie Agame bis Z wie Zwerggürtelschweife (eine Echse) machen es einfach. Das Angebot trifft auf eine wachsende Nachfrage, wie der Schweizer Tierschutz feststellt. Leider werden oft Kaufentscheide zu schnell getroffen und Haltungsanforderungen sowie Haltungskosten der Tiere unterschätzt. Folge der falschverstandenen Tierliebe: Die Halterinnen und Halter wollen das Tier nicht mehr. Die Gefahr ist gross, dass die Tiere in der freien Natur ausgesetzt werden und einheimische Arten gefährden. So lief es bereits mit den Sonnenbarschen und Rotwangen-Schmuckschildkröten.

Das Halten von Reptilien boomt. Ausbaden müssen das die Tierheime, die auf Empfehlung des Tierschutzes entsprechende Auffangstationen einrichten. Eine solche gibt es neu im Tierheim an der Ron. In Einzelfällen dürften die exotischen Tiere aus einer kontrollierten Zucht stammen und gut gehalten worden sein. In anderen Fällen geben die Halterinnen und Halter aber Tiere ab, die beim Fangen und beim Transport Angst, Verletzungen oder Krankheiten erlitten haben. Und die, wenn sie es überlebt haben, allenfalls in zu kleinen Terrarien hausen mussten.

Was bei Mimi und Fido gilt, ist bei Geckos und Konsorten also noch viel wichtiger: Den Haustierkauf gut überlegen, sich informieren, abwägen. Das erspart Ärger und ist ein echter Beitrag an den Tierschutz.