Freudentag: Keine Coronamassnahmen mehr – unser Kommentar

Kommentar Die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg verliert ihren Schrecken – warum tanzen wir nicht? Der Bundesrat hebt fast alle Coronamassnahmen auf. Warum uns nicht nach Feiern zumute ist und was nach zwei Jahren Pandemie bleibt. Raffael Schuppisser 16.02.2022, 15.20 Uhr

Wie lange haben wir diesen Tag herbeigesehnt! Endlich, der Bundesrat ruft den «Freudentag» aus und erklärt so gut wie alle Massnahmen als hinfällig – nur in Zug, Tram und Bus bleiben die Masken noch auf. Der 16. Februar 2022 ist ein historischer Tag. Doch wo bleiben die Freudentänze, die Freudenmärsche, die Freudengesänge?

Kein Vergleich zum Fall der Berliner Mauer am 9. November 1991, der Millionen von Menschen in einen kollektiven Freudentaumel aufgehen liess, dessen Wogen sich weit über das Epizentrum Berlin ausdehnten. Zu hoch gegriffen? Es wurde doch immer gesagt, dass die Coronapandemie die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ist.

Doch wir jubeln nicht. Wir fahren nicht hupend durch die Strassen. Wir schwenken keine Fahnen wie in jener Sommernacht, als die Schweizer Fussballnationalmannschaft Weltmeister Frankreich besiegte und in den Viertelfinal einzog. Und das war – notabene – mitten in der Pandemie. Warum ist uns jetzt nicht nach Feiern?

Was haben wir gejubelt, als die Schweiz Frankreich im EM-Achtelfinal besiegte. Keystone

Heute Arm in Arm zu feiern, könnte sich morgen bereits rächen

Weil wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben, dass das Virus keine sicheren Prognosen zulässt? Niemand kann garantieren, dass es nicht wieder zurückkehrt, im Herbst. Und dann vielleicht noch infektiöser und noch tödlicher ist. Die Pandemie ist nicht von einem Tag auf den anderen einfach vorbei. Heute mit Fremden Arm in Arm zu feiern, könnte sich morgen schon rächen. Klar. Doch wirkt der Appell an die Vernunft, welcher der Bundesrat wöchentlich ausgestossen hat, wirklich noch immer?

Wohl kaum. Sobald die ersten Grossevents und Open Airs ohne Zertifikat und Einschränkung stattfinden, werden die Menschen genau das tun: sich in den Armen liegen, tanzen, feiern, mit Freunden und Fremden, als gäbe es kein Morgen – und keine Pandemie. Vielleicht wird da am Anfang noch ein mulmiges Gefühl sein, im kollektiven Rausch verfliegt es aber bald. Dann ist wieder alles wie vor der Pandemie.

Die Erleichterung ist bei vielen gross. Aber in Jubelstürme brechen wir (noch) nicht aus. Keystone

Es gab nie Ausgangssperren: Für viele war die Pandemie gar nicht so schlimm

Dass wir aber jetzt am «Freudentag» nicht emotional gerührt sind, liegt auch daran, dass die Corona-Einschränkungen für die meisten Menschen – bis auf eine kurze Zeit der Schulschliessungen im Frühjahr 2020 – gar nicht so schlimm waren. Gerade in den letzten Monaten war dank dem klugen Einsatz von Zertifikaten, Tests und Impfungen ein relativ normaler Alltag möglich. Auch zuvor sah unsere Regierung von allzu drastischen Massnahmen ab. Ausgangssperren gab es keine. Der Lockdown war jeweils die Ultima Ratio.

Dass wir als Gesellschaft die Pandemie ohne grösseren Schaden überstanden haben und nun keine Zertifikatspflicht in der Schweiz mehr unsere Grundrechte einschränkt, mag für viele noch kein Grund sein, um durch die Strassen zu tanzen, um sich zu freuen aber allemal.

Als vor knapp zwei Jahren die Pandemie Europa erreichte, übertrafen sich Journalisten, Forscherinnen und Intellektuelle mit Prognosen, wie das Leben nach der Pandemie aussehen werde. Wir würden dann in einer besseren Gesellschaft leben. Weniger klimaschädlich handeln, weniger kapitalistisch denken, lokal einkaufen und globale Probleme lösen. Nun, davon hat sich wenig bewahrheitet. Diese Vorstellung war naiv.

Das Homeoffice ist der wichtigste Beitrag zur Vereinbarung von Familie und Beruf

Dennoch werden hoffentlich ein paar Errungenschaften der Pandemie bleiben und unseren Alltag verbessern. Allem voran das Homeoffice. Dass es ein Unsinn ist, täglich mehrere Stunden zu pendeln, um in einem Büro einen Computer und ein Telefon zu bedienen, sollten auch die Chefs von so traditionsbehafteten Branchen wie Versicherungen und Banken erkannt haben. An einigen Tagen der Woche im Homeoffice zu arbeiten, ist der wichtigste Beitrag der letzten 20 Jahren zu einer besseren Vereinbarung von Beruf und Familie – und um ein Vielfaches wichtiger als der staatlich verordnete Vaterschaftsurlaub.

Aber darüber hinaus? Die grossen Probleme wird die Pandemie für uns nicht lösen. Weder die Altersvorsorge in der Schweiz noch die globale Klimaerwärmung. Immerhin hat die Coronakrise gezeigt, dass viel möglich ist, wenn die Bedrohung unmittelbar ist.

So zeichnet unser Karikaturist Silvan Wegmann die grosse Öffnung

Karikatur: Silvan Wegmann

