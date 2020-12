Kommentar Die kleinen Läden brauchen uns jetzt! Wegen der Coronakrise droht erneut ein Lockdown. Um Geschenke zu besorgen, sollten wir nun erst recht die kleinen Läden berücksichtigen – bevor es zu spät ist. Roman Hodel 15.12.2020, 05.00 Uhr

Einkaufen ist gerade ein bisschen schwierig. Zugegeben, je nach Sichtweise mag es ein Luxusproblem sein – verglichen mit allen anderen Einschränkungen in unserem Alltag. Doch Tatsache ist: Für den Detailhandel ist das Weihnachtsgeschäft enorm wichtig. Dieses Jahr jedoch stand es von Anfang an unter einem schlechten Stern. Und mit Blick auf die steigenden Coronazahlen ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der Bundesrat die Geschäfte schliesst – Lebensmittel ausgenommen.

Entsprechend droht in den nächsten Tagen ein Run auf die (Non-Food-)Läden. Wer am Samstag in den Innenstädten oder Einkaufszentren der Zentralschweiz Geschenke besorgte, erhielt einen ersten Eindruck, was dies 2020 bedeutet. Vor und in manchen Geschäften bildeten sich teils lange Warteschlangen. Geduld war gefragt. Und Verständnis. Aber das haben wir ja alle mittlerweile drauf.

Die Detailhändler empfehlen, die Einkäufe gut zu planen und vor allem Randzeiten anzupeilen. Klar, das ist nicht allen Leuten möglich. Aber wer kann, der soll dies unbedingt tun. So bleibt in den Hauptzeiten Platz für jene, die weniger flexibel sind. Denn wegen der gestrichenen Sonntags- und Abendverkäufe konzentriert sich das Einkaufen automatisch auf deutlich weniger Stunden. Natürlich kann man auf Online-Anbieter ausweichen. Nur braucht der stationäre Detailhandel jetzt unsere Unterstützung. Lassen wir ihn – und speziell die kleinen Läden – nicht hängen.