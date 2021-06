St.Galler SVP muss auf Toni Brunner und die Frauen setzen

KOMMENTAR Die Frauen und Toni Brunner: Diese Köpfe können es für die St.Galler SVP richten SVP-Strategiechef Mike Egger sucht nach den Wahl- und Abstimmungsniederlagen eine Strategie. Fähiges Personal hat er eigentlich schon. Stefan Schmid 12.06.2021, 05.00 Uhr

Esther Friedli und Toni Brunner im August 2019 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Thurgauer SVP geht es blendend: Zwei Sitze in der Regierung, einen Ständerat, drei Nationalräte. Was will man mehr? Auch die Ausserrhoder Sektion kann sich nicht beklagen. Der einzige Nationalratssitz gehört ihr.

Etwas schwieriger ist die Lage der Volkspartei im Kanton St.Gallen: Nach dem Abgang von Toni Brunner sucht die Sektion ihr Profil – und neue Erfolge.

Die Wahl des gemässigten Michael Götte in die Regierung misslang, im Nationalrat ging gar ein Sitz verloren, die Ständeratskandidatur von Roland Rino Büchel erlitt gegen den Sozialdemokraten Paul Rechsteiner Schiffbruch.

Frischen Wind erhofft sich die Partei von Jung-Nationalrat Mike Egger. Der Rheintaler ist neuerdings Strategiechef und spurt in dieser Funktion die Zukunft vor.

Viele Ideen hat Egger noch nicht geboren, da muss noch mehr kommen, will die SVP wieder mit unverwechselbaren Inhalten punkten.

Die Evergreens Migration und Europa haben sich etwas abgenutzt, wie die Niederlage bei der Begrenzungsinitiative und der sinkende Wähleranteil zeigen.

Beim Personal hingegen hapert es weniger: Fähige Leute, die den Karren ziehen könnten, sind da. Zum Beispiel die frisch gewählte Kantonsratspräsidentin Claudia Martin. Eine starke Frau, die über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung findet. Wenn sie will, wäre sie eine heisse Anwärterin auf einen Sitz in der St.Galler Regierung.

Ebensolches gilt für Esther Friedli. Die Nationalrätin hat sich in Bern gut eingelebt. Man nimmt sie dort als eigenständige, integre und intelligente Politikerin wahr. Ihr blieb 2016 ein Sitz in der St.Galler Regierung nur relativ knapp verwehrt. Friedlis Chancen in einem allfälligen zweiten Anlauf wären intakt. Gut vorstellbar aber auch, dass sie es nach dem absehbaren Rücktritt Paul Rechsteiners im Ständerat versucht.

Bleibt Toni Brunner. Auch wenn es nach aussen nicht so wirkt :

Man nimmt es dem 46-Jährigen kaum ab, dass er sich auf seinem Toggenburger Bergbauernhof beim täglichen Anblick der sieben Churfirsten nicht etwas langweilt.

Brunner ist der Trumpf der SVP für die Nachfolge Ueli Maurers im Bundesrat. Das Berner SVP-Spitzenpersonal – von Thomas Aeschi über Magdalena Martullo bis zu Thomas Matter – kann ihm in Sachen Charisma und Volksnähe das Wasser nicht reichen.

Dass er ein schlauer Fuchs ist, hat er bewiesen. Wer Brunner immer noch unterschätzt, macht einen Fehler. Reculer pour mieux sauter, sagen die Welschen. Wetten, Brunner ist bereit, wenn das Vaterland ruft?