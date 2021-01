Kommentar Der Bundesrat verlängert den Mini-Lockdown und plant schärfere Massnahmen. Damit beendet er den Blindflug Die Regierung nimmt das Heft wieder in die Hand. Kantone dürfen nationale Regeln nicht mehr unterschreiten. Das wär höchste Zeit. Roman Schenkel 06.01.2021, 18.44 Uhr

Roman Schenkel. Sandra Ardizzone

Als einen Marathonlauf bezeichnete Bundesrat Alain Berset den Kampf gegen das Coronavirus Ende März. Zehn Monate später und trotz des Starts der Impfkampagne in der Schweiz sind wir noch lange nicht am Ziel. Die Infektionszahlen sind nach wie vor hoch. Täglich werden rund 200 Personen wegen Corona ins Spital eingewiesen, täglich sterben fast 100 Personen. Zu viel. Hinzu kommt die Unsicherheit mit den hoch ansteckenden Mutationen. Berset gab an der Pressekonferenz vom Mittwoch unumwunden zu, dass er nicht genau wisse, wo die Schweiz stehe. Fakt ist: wir stehen in der härtesten Phase des Rennens.