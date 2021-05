Kommentar Das neue Luzerner Theater muss auch für Leute da sein, die sich nicht für Theater interessieren Ebenso wichtig wie eine neue Infrastruktur ist der Inhalt: Nur wenn das Luzerner Theater ein Haus für sehr viel mehr Leute als bisher wird, lohnt sich die Investition. Christian Peter Meier 03.05.2021, 19.48 Uhr

Das baufällige Luzerner Theater soll durch ein neues Gebäude ersetzt werden. So weit so bekannt. Doch nun materialisiert sich die Idee zu einem konkreten Projekt: Bereits in wenigen Monaten wird ein Architekturwettbewerb lanciert, das Volk soll 2022 befragt werden und schon gegen Ende des Jahrzehnts könnte das neue Kulturhaus stehen.