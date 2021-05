Kolumne Die Digitalisierung gefährdet das Geschäftsmodell unserer Kinder Die Töchter des Autors verkaufen im Quartier selbstgemalte Bilder, um Sackgeld zu verdienen. Das Geschäft läuft. Doch was, wenn das Bargeld dereinst verschwindet? Stefan Dähler 17.05.2021, 18.14 Uhr

«Sie werden ja so schnell gross. Geniess es, solange sie dich noch brauchen.» Er ist ja jeweils gut gemeint, doch nach einer schlaflosen Nacht nervt mich dieser Satz mehr, als er mich tröstet. Zumal ich nicht der Typ bin, der den Babyjahren unserer inzwischen 7- und 4-jährigen Töchter nachtrauert. Nein, ich freue mich über jedes Stück zusätzliche Selbstständigkeit, das sie erlangen; zumindest ist das bisher so gewesen.

Doch kürzlich hatte ich nun auch meinen «sie werden ja so schnell gross»-Moment. Der Grund: Die Kinder verdienen bereits ihr eigenes Geld. Natürlich haben sie keinen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Sie versuchen sich mehr als Unternehmerinnen beziehungsweise Künstlerinnen und verkaufen im Quartier selbstgemalte Zeichnungen. Mit dem Verdienst konnten sie bereits ein neues Spielzeug finanzieren.

Die Zeit vergeht, das macht vielleicht etwas wehmütig. Zugleich schön zu sehen ist, dass manche Dinge gleich geblieben sind. Auch ich hatte als Kind eine Phase, in der ich mich als Verkäufer versuchte. Doch mein Marketing-Talent war äusserst bescheiden (vielleicht lag es auch am Produkt, wir verkauften selbstgepflückte Sauerampfern). Ganz anders unsere Kinder. Sie haben schon jetzt ein Vielfaches von dem eingenommen, was ich damals insgesamt erwirtschaften konnte.

Doch ihr Geschäftsmodell ist in Gefahr. Bargeld verliert durch die Digitalisierung an Bedeutung und wegen Corona ist es auch noch als Virenschleuder in Verruf geraten. Was, wenn die Leute kein Münz mehr dabei haben?

Münz gehört vielleicht bald der Vergangenheit an. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Früher oder später müssen die Kinder ihr Geld wohl mit Twint oder ähnlichen Apps eintreiben. Herrje, mir graut schon davor, dass sie mit dem Handy rumlaufen (ja, es zeichnet sich ab, dass ich dereinst auch zur «sie werden ja so schnell gross»-Fraktion gehören werde). Aber dank ihrem Verkaufstalent besteht immerhin die Chance, dass sie das Handy bis dann selbst finanzieren können.