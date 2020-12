Kommentar Jetzt müssen Stadtpräsidentin Maria Pappa und Co. den Kanton bezirzen – für ein St.Gallen, das gewinnt Die neue Stadtpräsidentin Maria Pappa und ihre vier Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat stehen vor einer kniffligen Aufgabe: Die Stadt kann nur wachsen, wenn der Kanton mitmacht. Stefan Schmid 01.12.2020, 19.05 Uhr

Stefan Schmid Bild: Hanspeter Schiess

Seit sich Gallus im Jahr 612 in einem Dornenbusch an der Steinach verhedderte und damit der Legende nach die Stadt gründete, haben stets nur Männer den Stadtrat präsidiert. Erst die sonntägliche Wahl Maria Pappas, einer populären Sozialdemokratin mit süditalienischem Migrationshintergrund, hat diese lange Männerregentschaft beendet.

Die grösste Stadt der Ostschweiz – einst eine Hochburg konservativer C-Politiker und wirtschaftsnaher Freisinniger – ist damit in der Moderne angekommen. Weiblicher, offener, vielfältiger.

Doch damit ist es natürlich nicht getan. Der neue Stadtrat und deren neue Präsidentin sollen ja nicht der Versuchung erliegen, diese Stadt brav weiter zu verwalten.

St.Gallen braucht einen Plan, wie man den Anschluss an einst erfolgreiche Zeiten wiederfinden könnte.

Der Stadtrat hat in den vergangenen vier Jahren einiges in die richtigen Bahnen gelenkt: Städterinnen und Städter wollen flüssige und sichere Velowege, einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr, weniger Autos, mehr Kultur, vielfältige Wohnungsangebote für Familien und Singles, einen offenen und fairen Umgang mit jenen 30 Prozent Stadtmenschen, die über keinen Schweizer Pass verfügen.

Urbane Menschen haben andere Bedürfnisse als die Landbewohner. Wer das nicht sieht, hat auf dem städtischen politischen Parkett eher früher als später nichts mehr zu bestellen. Das erfährt momentan schweizweit der Freisinn, dem es nicht zu gelingen scheint, städtisches Publikum nachhaltig anzusprechen. Der St.Galler Stadtrat sieht das. Und er verbindet seine progressiv-urbane Politik mit finanzpolitischer Zurückhaltung, die mitunter ins Kleinliche abdriftet (Kinderfest-Absage), und einer wirtschaftsliberalen Grundhaltung.

Entgegen den Unkenrufen aus dem bürgerlichen Lager hat die Stadtregierung mehrmals bewiesen, dass sie keine dogmatisch linke Politik macht, wie es parteipolitische Zusammensetzung vermuten liesse: Längere Ladenöffnungszeiten, Mieterlass für Gewerbetreibende, grosszügigere Aussenbestuhlung für Beizen. Der Stadtrat bemüht sich ums Investitionsklima und eine im Grundsatz gewerbefreundliche Haltung.

Diese progressiv-linksliberale Politik ist im städtischen Umfeld mehrheitsfähig. Die Haltung des Stadtrats politisch nachvollziehbar. Bloss: Für eine gedeihliche Entwicklung St.Gallens genügt das nicht. Die Stadt, die im Unterschied zu allen anderen grossen Schweizer Städten ökonomisch an Ort tritt und einwohnermässig kaum wächst, braucht eine mutige Vorwärtsstrategie. Diese kann sich nicht darin erschöpfen, mantraartig 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner herbeizuwünschen. Wegen schöner Worte allein kommt niemand angeflogen.

Es braucht schon ein paar zusätzliche Ideen, was diese an sich sehr lebenswerte Stadt unternehmen muss, um wieder mehr Dynamik zu versprühen.

Warum nicht einen Ideenwettbewerb gemeinsam mit den Studierenden von der HSG und der Fachhochschule Ost lancieren?

Überhaupt die Stadt und die Uni, zwei Akteure, die eher fremdeln voreinander, sollten sich nicht nur dank dem geplanten Campus am Platztor näher kommen. Die Dynamik der renommierten Hochschule, ihre Talente, ihr Unternehmergeist sollten für die Stadt besser nutzbar gemacht werden können, als dies aktuell der Fall ist.

Die Studierenden liefern in Workshops 100 Ideen, wie sich die Stadt weiter entwickeln könnte. Welche (Bau-)Projekte initiiert werden müssen, wo gesellschaftliche Hebel in Bewegung zu setzen sind. Die zehn attraktivsten Ideen werden politisch weiterverfolgt.

Darüber hinaus muss sich die linksliberale Stadt aber dringend um einen Schulterschluss mit der bürgerlichen Kantonsregierung und anderen führenden kantonalen Politikern bemühen. Keine einfache Aufgabe, denn mehrmals hat der Kanton die Stadt in der Vergangenheit ausgebremst. Selbst Stadtpräsident Thomas Scheitlin war oft zerrissen zwischen freisinniger Parteilinie und städtischen Anliegen.

Es ist leider so: Die geopolitische Lage für die Stadt ist heikel. Sie ist im Unterschied zu Basel und Genf etwa, die ihren Kanton dominieren, oder Zürich und Lausanne, die Schwergewichte sind, zu schwach, um ihre Interessen auf kantonaler Ebene durchzusetzen. Immer wieder fallen städtische Anliegen in diesem napoleonisch-grotesk-heterogenen Kanton unter den Tisch. Der kantonalen Politik geht es primär darum, die Fliehkräfte in Schach zu halten und alle Landesteile zu bedienen.

Diese kurzfristige Umverteilungslogik muss von einer kohärenten, zentrumsorientierten Wachstumsstrategie abgelöst werden, will der Kanton als Ganzes den Anschluss an die Boomregionen der Schweiz nicht verlieren. Der Kanton St.Gallen floriert nur, wenn sein politisches und wirtschaftliches Zentrum prosperiert.

Um diese Einsicht zu fördern, sollte der Stadtrat eine umfassende Informations- und Charmeoffensive starten. Mit Peter Jans, Sonja Lüthi und Maria Pappa sitzen gleich drei Stadträte im Kantonsrat, wo die Fäden der Kantonspolitik zusammenlaufen. Also auf geht’s, Stadtrat. Neue Legislatur, neues Glück. Forza Maria, es gibt viel zu tun.