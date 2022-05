AKW-Nein: Jetzt heisst es, den Blick nach vorn richten

Im aargauischen Grossen Rat ist ein Versuch der SVP knapp gescheitert, via Standesinitiative auf nationaler Ebene das Bauverbot für neue AKW anzugreifen. Der Grund dafür, dass dieser Versuch hier unternommen wurde, dürfte sein, dass der Aargau 2017 die Energiestrategie des Bundes und damit das AKW-Bauverbot knapp abgelehnt hat. National wurde die Strategie 2017 deutlich gutgeheissen. Nachdem SVP und FDP im wohl kernenergiefreundlichsten Parlament der Schweiz mit dem Versuch gescheitert sind, das AKW-Bauverbot zu kippen, dürfte dies auch national geklärt sein. Natürlich müssen die bestehenden AKW gut unterhalten sein, um so lange wie möglich sicher betrieben zu werden. Das verschafft entscheidend Zeit, um genug alternative Energiekapazität aufzubauen. Doch ein neues AKW wäre wirklich nicht mehrheitsfähig. Weil das Verfahren unendlich lange, das Ende höchst unsicher und der Bau enorm teuer wäre, fände sich auch schlicht kein Investor. Es ist deshalb müssig, weiter wertvolle Gedankenarbeit für ein solches Luftschloss einzusetzen. Stattdessen sollten wir jetzt für genug erneuerbare Energie an einem Strick ziehen. Mit Blick auf den Widerstand gegen Windenergie, höhere Staumauern usw. gibt es genug zu tun. Zumal zeitgleich der CO2-Ausstoss entscheidend runter muss. Höchste Zeit also, nicht mehr zurück-, sondern vorwärtszuschauen – und anzupacken. Es wird auch so schwierig genug.

Mathias Küng 03.05.2022, 18.47 Uhr