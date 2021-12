Glosse «Ich geb' mein letztes Hemd»: Diese Lieder wünschen sich unsere Bundesräte zum Zapfenstreich Die deutsche Kanzlerin überraschte mit der Liedauswahl für ihren Zapfenstreich. Welche Lieder würden aber zu unseren Bundesräten passen? 04.12.2021, 05.00 Uhr

Drei Musikstücke darf sich in Deutschland der Kanzler oder die Kanzlerin bei der Abschiedszeremonie wünschen. Angela Merkel entschied sich für «Für mich soll’s rote Rosen regnen» von Hildegard Knef, «Du hast den Farbfilm vergessen» von Nina Hagen und für das Kirchenlied «Grosser Gott, wir loben dich». Wie dieser Soundtrack zu deuten sei – darüber rätseln deutsche Medien seit Tagen.

Höchste Zeit, sich hierzulande zu fragen: Welche Lieder würden denn zu unseren Bundesräten passen? Wir schicken unsere Vorschläge hier schon mal in die Vernehmlassung:

Ueli Maurer im Dress der Freiheitstrychler. Twitter

Ueli Maurer, SVP, Finanzminister, seit 2009 im Amt: «I Can’t Get No Satisfaction» (Rolling Stones), «Ich geb mein letztes Hemd» (Jürgen Drews), begleitet von Trychler-Geläute.

Simonetta Sommaruga, SP, Umweltministerin, seit 2010: «Die Kunst der Fuge» (Johann Sebastian Bach).

Simonetta Sommaruga und Alain Berset spielten beim SP-Jubiläum 2013 zusammen Klavier. Peter Schneider / KEYSTONE

Alain Berset, SP, Gesundheitsminister, seit 2012: «Die perfekte Welle» (Juli), «Chum bliib dihei» (Baschi).

Guy Parmelin, SVP, Wirtschaftsminister, seit 2016: spontane Improvisationen, gespielt von seinem ehemaligen Gitarrenlehrer José Barrense-Dias.

Ignazio Cassis, FDP, Aussenminister, seit 2017: «Besuchen Sie Europa so lange es noch steht» (Geier Sturzflug).

Viola Amherd posiert vor einer FA 18 der Schweizer Luftwaffe. Marcel Bieri / KEYSTONE

Viola Amherd, Mitte, Verteidigungsministerin, seit 2019: «In The Army Now» (Bolland & Bolland), «Take My Breath Away» (aus «Top Gun»).

Karin Keller-Sutter, FDP, Justizministerin, seit 2019: «Should I Stay Or Should I Go» (The Clash). (red)

