Bistum Chur Geplatzte Bischofs-Wahl: Der neue Oberhirte muss den Resetknopf finden Die Nichtwahl eines Bischofs offenbart die Heftigkeit der Richtungskämpfe im Bistum Chur. Wer immer der Nachfolger von Vitus Huonder wird: Er steht vor der Herkulesaufgabe, Brücken zu schlagen zwischen den zerstrittenen Lagern, schreibt Kari Kälin. Kari Kälin 28.11.2020, 05.00 Uhr

Kari Kälin. Bild: Pius Amrein

Im Brief an die Epheser hält Apostel Paulus fest: «Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens.» Die 22 Domherren des Bistums Chur scheinen sich am Montag bei der geplatzten Bischofswahl kaum an der Bibel orientiert zu haben. Vielmehr erinnert das Wahlgremium für einen neuen Bischof an «House of Cards». In der US-Serie wird die Politik als ein finsteres System inszeniert, in dem man sich mit Intrigen und Korruption auf die Ämter mit den höchsten Weihen hebelt.