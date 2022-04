Gastbeitrag «Smarter» Krieg: Fliegende Roboter helfen der Ukraine – aber wehe, sie geraten in die falschen Hände Fühlen Roboter keinen Zorn? Im Gastbeitrag über «smarte» Waffen im Krieg stellt Susan Boos eine Frage, die man sich nicht stellen mag. Susan Boos 11.04.2022, 16.00 Uhr

«Bayraktar» ist das Vehikel der Stunde. Mit den türkischen Drohnen kämpfen die ukrainischen Truppen tapfer gegen die russischen Invasoren, die grundlos das Land überfielen. Man sieht im Netz viele Videos von russischen Panzern, die durch besiedelte Gebiete fahren und als Feuerbälle enden. Die Drohnen überwachen, die Drohnen schiessen, die Drohnen zeigen den Krieg oder mindestens einen Ausschnitt davon.

Am Anfang hatte die ukrainische Armee vermutlich etwa zwanzig der fliegenden Roboter. Heute muss es ein Mehrfaches sein. Die Türkei liefert. Man ist froh, dass den Ukrainerinnen und Ukrainern mindestens auf diesem Weg geholfen werden kann gegen die russische Armee, die enthemmt tötet und zerstört.

Die USA wollen nicht hinten anstehen. Sie schicken Flugroboter der Sonderklasse: «Switchblades», kleine, agile Kamikazedrohnen. Ein Stück wiegt nur 2,5 Kilo. Man kann sie in einen Rucksack stecken. Die Dinger werden hoch gelobt. Man baut sie in Kürze auf. Sie zischen aus einem schmalen Rohr und entfalten sich. Daher der Name «Switchblade» – Springmesser, das ist ein Messer, dessen Klinge durch Knopfdruck aus dem Schaft schnellt (hierzulande verboten).

Die US-amerikanischen Switchblades drehen in der Luft ihre Runden, bis sie den Feind entdecken und erledigen können. Sie sollen viel besser sein als Raketen, sagen Militärs, weil man aus sicherer Entfernung präzise attackieren kann.

Oder man programmiert das Ziel ein und braucht danach gar nichts mehr zu tun, weil die Drohnen ihr Ziel allein finden. Das sind die modernen Waffen des 21. Jahrhunderts. Die Militärs sprechen auf Neudeutsch von «loiterfähig», to loiter heisst trödeln, bummeln oder herumlungern.

Der Krieg wird immer «smarter». Wobei es eine irritierende Umdefinition von «klug» oder «intelligent» ist. «Smart» bedeutet ja nur, dass die Kriegsgeräte programmiert werden, um sie effizienter zu machen. Die einen sagen, das sei gut, weil Maschinen keine Gefühle kennen. Fliegende Roboter haben keine Angst, fühlen keinen Zorn und fürchten nicht den Tod.

Andern wird Angst und Bang bei der Vorstellung, was das sonst noch bedeuten kann. Doch im Moment helfen die Flugroboter den schuldlos Angegriffenen, die ruchlosen Angreifer zurückzuschlagen. Da scheint es unpassend, darüber nachzudenken, wie schnell das Gute ins Gegenteil kippen kann.

Die ukrainischen Truppen sind aber nicht die Einzigen, die über fliegende Roboter verfügen. Die russische Armee setzt ebenfalls darauf, auch wenn es scheint, dass sie noch nicht so erfolgreich sind. Das kann sich rasch ändern. Die handlichen Kamikazedrohnen können auch jederzeit in falsche Hände geraten. Man weiss nicht, was dann passiert, und man möchte es auch nicht wissen.

So wie man nicht wissen möchte, was die Taliban derzeit mit den Datenbanken treiben, die die westlichen Truppen und Organisationen in Kabul zurückgelassen haben. Zurzeit blickt kaum jemand nach Afghanistan, weil der Krieg in der Ukraine die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit absorbiert. Human Rights Watch berichtete jedoch dieser Tage, dass die Taliban begonnen hätten, die Datenbanken zu nutzen, um «Kollaborateure» ausfindig zu machen.

Wer gefunden wird, dem droht die Hinrichtung. Die Datenbanken enthalten die Namen aller, die für die US-Truppen, UNO-Organisationen oder westliche Hilfswerke gearbeitet haben. Es sind nicht nur Namen oder Adressen, sondern auch biometrische Daten wie Fingerabdrücke oder Irisscans abgespeichert. Untertauchen wird damit fast unmöglich. Tausende sind in Gefahr.

Nun lässt sich das noch einen Dreh weiterdenken. Drohnen können mit biometrischen Daten gefüttert und autonom auf die Jagd nach den Feinden geschickt werden. Technisch ist es möglich. Vorstellen will man sich das nicht.

Susan Boos: Die Autorin ist Redaktorin bei der «Wochenzeitung», hat vor vielen Jahren ein Buch über Tschernobyl geschrieben und weilte oft in der Ukraine. Seit einem Jahr ist sie Präsidentin des Schweizer Presserates.