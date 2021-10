Ein neues AKW ist zu teuer

Energiewende Ein neues AKW? You Dreamer Du Es wird hierzulande kein neues AKW gebaut, da es zu teuer ist. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

EMS-Chefin Magdalena Martullo-Blocher war die Erste, die den Bau eines neuen AKW in der Schweiz propagierte, mittlerweile haben sich ihr aus Angst vor einem Blackout etliche angeschlossen. Economie­suisse-Präsident Christoph Mäder etwa bezeichnet das Neubau-Verbot als Fehler, Frankreichs Lenker Emmanuel Macron träumt gar von einem neuen Atomzeitalter.

Und schon stecken alle wieder mittendrin in der hitzigen AKW-Debatte: «Stromlücke etablieren», «Strommix thematisieren» – und dann die Vorteile von Atomenergie, wie etwa die CO2-Neutralität, hervorstreichen.

So stand es in einem Geheimpapier der Atomlobby aus dem Jahr 2011, und es wirkt fast so, als ob sich die AKW-Befürworter wieder an dieses alte Drehbuch halten würden. Die Argumente jedenfalls sind die gleichen geblieben, die Stromrealität hingegen hat sich in den letzten zehn Jahren fundamental verändert.

Es kann noch so viel Druckerschwärze für AKW-Debatten verschwendet werden: Gebaut wird dennoch keines mehr. Nicht etwa weil das Restrisiko zu gross bleibt oder das Abfallproblem noch immer nicht gelöst ist, sondern einfach wegen des Geldes: Der Bau eines AKW ist schlicht und einfach zu teuer.

Kein gewinnorientierter Investor und auch kein Staat, der auf den möglichst effizienten Einsatz seiner Steuergelder achtet, steckt Geld in die Kernenergie, wenn er mit einer anderen Technologie die gleiche Stromleistung zum halben Preis bekommen kann. Ein AKW ist nur noch etwas für Träumer oder «Dreamer», um bei Martullos Sprache zu bleiben.