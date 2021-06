Persönlich: Die Obsession der leeren Inbox

Apropos Die Obsession der leeren Inbox Ich habe es wieder mal geschafft: Meine Mailbox ist leer. Wieso ich trotzdem mehr Disziplin brauche. Arno Renggli 18.06.2021, 05.00 Uhr

AP / Keystone

Ich habe es wieder mal geschafft: Meine Mailbox ist leer. Alles erledigt und dann sauber archiviert oder gelöscht. Was für eine Befreiung! Es möge immer so sein! Darum schaue ich gleich, ob wieder was reingekommen ist. Jawohl, sofort erledigen, wieder ist alles leer. Okééé... Vielleicht kann es nicht schaden, nochmals zu gucken. Könnte ja sein... Nein, nichts. Herrlich, dieses Gefühl. Obschon, vielleicht ist gerade jetzt ein neues Mail... ich checke mal kurz.