Die neue St.Galler Spitalstrategie hat Schönheitsfehler

Der Bevölkerung sollen weiterhin vier starke Spitalstandort und fünf regionale Gesundsheits- und Notfallzentren zur Verfügung stehen. (Bild: Michel Canonica)

Vier starke Standorte, fünf regionale Notfallzentren: Jetzt begründet die St.Galler Regierung ihre neue Spitalstrategie

Die Regierung des Kantons St.Gallen will langfristig die medizinische Qualität und die wirtschaftliche Basis der St.Galler Spitalverbunde sichern. Sie schlägt vor, das stationäre Angebot an den vier Mehrspartenspitälern Grabs, Uznach, Wil und St.Gallen zu konzentrieren. Gleichzeitig soll die Bevölkerung in Altstätten, Wattwil, Flawil, Rorschach und Walenstadt auch in Zukunft an sieben Tagen die Woche während 24 Stunden ein Notfallzentrum aufsuchen können.