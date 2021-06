Kommentar Ein Achtelfinal mit Migrationshintergrund: Die Krux mit den Fussballlegionären Sowohl Le Pen als auch Macron wollten mit der französischen Nationalelf Regionalwahlkampf betreiben und die Polemik rund um die Migrationshintergründe der Fussballspieler ausnützen. Doch das ging nach hinten los. Stefan Brändle 27.06.2021, 21.57 Uhr

Die Nationalelf von Frankreich. Francois Mori / AP

Nicht nötig, exotisch klingende Namen zu zählen: Frankreich - Schweiz an der Fussball-EM, das ist ein Achtelfinal mit Migrationshintergrund. Auf beiden Seiten. Während die Polemik darum in der Schweiz eher pausiert, wogt sie in Frankreich hoch. Denn dort finden gerade Regionalwahlen statt. Die Rechtspopulisten um Marine Le Pen lästern über die «afrikanische» Nationalelf und über Stürmerstar Karim Benzema, der zur Marseillaise nicht einmal die Lippen bewegt. ­Präsident Emmanuel Macron – der stets die Gegenposition Le Pens einnimmt – verfolgte die «Bleus» dagegen bis ins Trainingscamp und lobte das Multikulti-Team mit seinen «familiären und geografischen Unterschieden».