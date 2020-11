Kommentar Der Ruf nach Fernunterricht an den Schulen irritiert: Präsenzunterricht ist das höchste Gut der Schule – auch während der Coronapandemie An den Schweizer Mittel- und Berufsschulen wird der Ruf nach Fernunterricht lauter. Dabei ist es ein grosses Privileg, in die Schule gehen zu dürfen – gerade auch in Zeiten der Pandemie. Stefan Schmid 06.11.2020, 17.00 Uhr

Stefan Schmid Bild: Hanspeter Schiess

Der Präsenzunterricht an den Schweizer Hochschulen ist wegen der Coronapandemie ausgesetzt. Das hat der Bundesrat entschieden. An allen anderen Bildungsstätten jedoch sollen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht physisch vor Ort mitverfolgen können.

Nun aber regt sich in manchen Kantonen Widerstand. Informatiker in Schaffhausen, Berufsschüler in Winterthur oder Kantonsschülerinnen in St.Gallen und Ausserrhoden fordern die Politiker auf, den Präsenzunterricht ein- und auf Fernunterricht umzustellen.

Wichtigste Begründung: Man wolle zu Hause die Angehörigen nicht infizieren.

Was die Schülerinnen und Schüler natürlich nicht laut sagen: Fernunterricht hat etwas Angenehmes. Man kann ausschlafen, den Computer dann aufstarten, wenn es einem gerade passt. Und Prüfungen gab es ja damals im Frühling, als das Land im Lockdown war, auch keine mehr. Paradiesische Zustände für Müssiggänger und Tagträumer.

Selbstverständlich soll man den jungen Menschen nicht pauschal Faulheit unterstellen. Dennoch irritiert der Ruf nach Fernunterricht.

Medizinisch ist es so, dass sich primär ältere Menschen vor dem Virus in acht nehmen müssen. Die Sterblichkeit der Generation U20 ist im Vergleich zu den Ü80 sehr gering. Auch die Eltern der Schüler gehören selten zu den Risikopersonen. Die Angst vor Corona ist also übertrieben.

Werden die Schutzmassnahmen an den Schulen befolgt, bleibt die Gefahr überschaubar.

Lernen ist ein sozialer Prozess. Der Austausch zwischen Schülern untereinander und mit der Lehrerschaft ist fundamental wichtig. Der Heimunterricht benachteiligt vor allem die Schwächeren, die Trägeren, die Suchenden. Wer wenig Selbstdisziplin aufbringt, verliert rasch den Anschluss.

Fernunterricht ist sowohl für die Lehrerschaft als auch für die Eltern mit einem grossen Organisationsaufwand verbunden. Es ist nicht jede Fünfzehnjährige Knall auf Fall bereit für selbstständiges Lernen.

In die Schule gehen zu dürfen, ist ein Privileg. Bleibt also zuversichtlich, liebe Schülerinnen und Schüler. Wer, wenn nicht die Jugend, kann sich eine gewisse Sorglosigkeit leisten?