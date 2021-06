Warum Xhaka, Embolo und Shaqiri die Nationalhymne nicht singen

Analyse Zwei Gründe, warum Xhaka, Shaqiri & CO. die Nationalhymne nicht singen Der Schweizer Psalm eignet sich für den Eidgenössischen Buss- und Bettag, aber nicht fürs Stadion. Zwei Gründe sind entscheidend. Christian Berzins 28.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweigen oder beten sie? Die Schweizer Startelf vor dem Match gegen Italien. EPA/Alessandra Tarantino

Auf einer ganzen Seite rätselte die NZZ am Donnerstag darüber, warum die Schweizer Fussballer sich weigern, die Nationalhymne zu singen. Man versuchte es mit der Herkunft der Fussballer zu erklären, mit den vielen Secondos. Doch dann erkannte der Autor: 1994, als gerade mal zwei sogenannte Secondos in der Mannschaft standen, war es noch schlimmer als jetzt.

Dabei ist es einfach: Es gibt zwei Gründe, warum die Schweizer nicht singen. Damals wie heute.

Gegen das Elend ansingen

Ausser an Weihnachten singen wir Schweizer beim Abtrocknen oder im Suff, einst noch im Militär. Also bei monotoner Arbeit oder im Rausch. Wo gesprochene Worte fehlen, werden sie seit je gesungen. Je höher aber das Bruttoinlandprodukt oder Wohlstandsbarometer steigt, umso seltener und leiser wird gesungen. Wir Schweizer sind es nicht gewohnt zusammenzustehen, um gegen jemanden anzusingen. Andere Nationen mussten genau das tun: Sie entwickelten singend ein Gemeinschaftsgefühl gegen das drohende Elend. Singen ist in ihrem Blut.

Der zweite Grund ist gravierender: Unsere Hymne ist ein Psalm – ein poetischer religiöser Text, der oft mit liturgischer Funktion verbunden ist. Nur ein guter Chor kann diese Verse ins Erhabene rücken, einer, der ein getragenes Piano singen kann: leise, aber doch kräftig. Unser Psalm beginnt zu hoch: In der Tiefe könnte man eine kräftige dynamische Markierung, ein erstes Ausrufezeichen oder grollende Erhabenheit setzen. Wir starten, wenn wir das Es-Dur-Original in C-Dur ändern, auf dem G.

Diese Note G wird auch gleich dreimal wiederholt: Das verlangt Können. Der folgende Quartsprung ist das normalste, aber von diesem C geht es bei «Dich, Du Erhabener» rasch zum E. Jetzt wird die Luft eng. Harmonisch spannend wird der Psalm bei «Eure fromme Seele ahnt». Doch wenn auf dem Fussballplatz nach dem zweiten «Eure fromme Seele ahnt» das Trommelwirbelchen den Höhepunkt einläutet, sind wir erneut auf dem E, ja F. Die Stelle verkommt dann bei den Hobbychören bezeichnenderweise zur Parodie: Sie wollen hier Forte singen, schaffen das in der hohen Lage technisch aber nicht.

Der Psalm mäandert hübsch, aber ereignislos dahin. Es widerspiegelt das Stereotyp, dass wir Schweizer langweilig, bescheiden und neutral sind. Textlich gibt er einem nicht streng christlich erzogenen Fussballer wenig her.

Was ist bei den anderen Nationalhymnen anders?

Man beachte die italienische Hymne, die im Fortissimo losprescht und sich dann sogleich an alle Italiener – wenn auch nur an die Brüder – wendet. Im Refrain geht es geradezu operndramatisch zu und her – musikalisch wie textlich: «Lasst uns die Reihen schliessen, wir sind bereit zum Tod.»

Die Tempoangabe für die Hymne, den «Canto dei Italiani», ist «Allegro marziale» – ein rasches, kriegerisches Vorwärtsschreiten. Tastenlöwe Franz Liszt und Teufelsgeiger Niccolò Paganini haben für ihre hochvirtuosen Stücke bisweilen diese Bezeichnung gewählt.

Noch besser ist die Marseillaise, die Hymne unseres Achtelfinal-Gegners. Der Triumph dieser Hymne ist ihre grandios entschlossene Musik, ein zielgerichteter Marsch. Der kriegerische Hintergrund ist uns heute egal, die Marseillaise ist ein Symbol Frankreichs wie die Baguette oder der Eiffelturm: Kaum ertönt sie, summt und singt die Welt mit.

Im klugen Unterschied zu den Italienern werden nicht die Brüder, sondern die Kinder des Vaterlandes angerufen. Und alles entscheidend, für singende Fussballfans und Fussballer der perfekte Steilpass, ist der zweite Vers: «Der Tag des Ruhms ist da.» Alles wird gut. Heute noch.

Die Franzosen grätschen, foulen und kämpfen singend

Und kaum diese Worte gesungen, geht’s um die Gegner, um die Xhakas, Zubers und andere Haudegen: «Hört ihr im Land das Brüllen der grausamen Krieger? Sie rücken uns auf den Leib, eure Söhne, eure Frauen zu köpfen!» Wer will da nicht zu den Waffen beziehungsweise zum Ball greifen: «Zu den Waffen, Bürger! Schliesst die Reihen, vorwärts, marschieren wir! Das unreine Blut tränke unserer Äcker Furchen!»

Es wird geschossen, gefoult und gegrätscht; beleidigt der Gegner die Frauen zu Hause, stösst der Franzose ihm wie Zinedine Zidane auch mal mit dem Kopf in den Bauch. Die Hymne gibt den Fifa-Regelbruch vor.

Solcherlei Worte sind ideal fürs Stadion – ob man sie nun aus tiefstem Herzen oder halb zum Jux singt. Von der Melodie ganz zu schweigen.

Den freien Schweizer bleibt da nur eines: das Beten.