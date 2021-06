Kommentar zum Gipfeltreffen in Genf: Biden ist am falschen Gipfel

Analyse Statt mit Xi Jinping trifft sich der US-Präsident mit Putin: Joe Biden ist am falschen Gipfel Der US-Präsident sollte seine Zeit nicht mit Russland verschwenden, wenn die wahre Gefahr in China lauert. Samuel Schumacher, Genf 15.06.2021, 19.58 Uhr

Genf vor dem Treffen zwischen Biden und Putin. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Wenn Leute zusammenkämen, um etwas zu besprechen, dann sei das immer gut, sagte Wladimir Putin mit Blick auf sein Treffen mit Joe Biden dem US-Fernsehsender NBC. Fragt sich nur, für wen. Für Biden? Kommt drauf an, wie er sich im heutigen Duell schlägt. Für Putin? Ganz sicher. Alleine schon der Umstand, dass er vom US-Präsidenten überhaupt zu einem Gipfeltreffen geladen wurde, stärkt dem Kreml-Chef den Rücken. Für die Schweiz? Natürlich! Dass die mächtigen Herren ausgerechnet Genf als Manege für ihre Gespräche auserkoren haben, ist ein diplomatischer Coup für die Eidgenossenschaft.

Am schwierigsten zu beurteilen sind die Konsequenzen des Treffens mit Blick auf China, auf das Biden den aussenpolitischen Fokus seiner Präsidentschaft eigentlich hätte richten wollen. Spätestens in sieben Jahren wird das Riesenreich die USA als grösste Wirtschaftsmacht der Welt ablösen. Biden hat immer wieder betont, wie sehr man Peking im Auge behalten müsse und dass es ohne Kooperation mit den Chinesen unmöglich sei, etwa beim Thema Klimawandel Nägel mit Köpfen zu machen. Doch statt mit Chinas Präsident Xi Jinping zu sprechen, trifft sich Biden mit Putin, dessen Land nicht einmal mehr zu den Top Ten der Weltwirtschaft gehört und das bereits Barack Obama einst als «Regionalmacht» auf dem Abstieg bezeichnet hatte.

Verschwendet Biden heute um 13 Uhr bei seinem Treffen mit Putin also wertvolle Zeit? Sollte er nicht viel eher mit Xi auf Tuchfühlung gehen? Nicht unbedingt, sagte jüngst etwa Michael McFaul dem «Economist». Das zentrale Spielfeld für Bidens grosses Versprechen, den Demokratien dieser Welt in ihrem Kampf gegen autokratische Bedrohungen zu helfen, sei die Ukraine, sagt der frühere US-Botschafter in Moskau. Wenn es nicht einmal da gelinge, die Demokratie zu retten, dann sei Bidens Politik im Vorhinein zum Scheitern verurteilt.

Klar: Gründe, ein Auge auf Putin zu halten, gibt es für den Westen zuhauf. Nebst dem innenpolitischen Drama um die als Terroristen verunglimpften Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny mischt der Kreml jüngst auch auf dem aussenpolitischen Spielfeld wieder kräftig mit. Die US-Geheimdienste machen ihn für Hunderte Hacks auf amerikanische Firmen verantwortlich, in Europa unterstützt Putin teils extreme politische Strömungen, die lieber heute als morgen einen Schlussstrich unter das liberale Europa ziehen würden. Marine Le Pen in Frankreich, Viktor Orbán in Ungarn oder Matteo Salvini in Italien: Sie alle erhalten aus Russland ideologische und teils finanzielle Unterstützung.

Die eigentliche Gefahr aber lauert für den Westen nicht in Moskau, sondern in Peking. China lässt Russland nicht nur wirtschaftlich weit hinter sich, sondern auch militärisch. Peking hat seine Truppen im neuen Jahrtausend zwar noch auf keinen Einsatz geschickt (wenn man von den von China als «innenpolitische Angelegenheiten» bezeichneten Dramen in Hongkong oder Tibet absieht). Doch die Ruhe darf nicht von Chinas militärischem Potenzial ablenken. Im Juli wird die Kommunistische Partei 100 Jahre alt, und ihr Traum von der Einverleibung Taiwans ist längst nicht erloschen. Chinas Tonfall gegenüber der Insel, auf die sich einst der Mao-Zedong-Gegenspieler Chiang Kai-shek nach seiner Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg zurückgezogen hatte, ist so scharf wie nie zuvor.

Wenn Joe Biden und der Westen also ernsthaft an geopolitischer Stabilität interessiert sind, dann sollte Washington bald schon in Peking anrufen und möglichst rasch einen weiteren Grossmacht-Gipfel vorschlagen. Wie der Geneva Summit heute um 13 Uhr herauskommen wird, wissen wir nicht. Dass Genf ein geeigneter Ort wäre für den viel wichtigeren Gipfel zwischen Biden und Xi, das hat die Stadt diese Woche erneut unter Beweis gestellt. Und wenn Putin dann auch gleich nochmals als Teilnehmer mit dabei sein möchte: Die Villa La Grange mit ihrem weitläufigen Park hätte Platz genug – auch für zweieinhalb Weltmächte.