"Fall Steueramt": Das Bundesgericht rüffelt Solothurner Richter

Analyse Im Grenzbereich der Rechtsverweigerung: «Lausanne» kritisiert Solothurner Richter Ein Urteil des Bundesgerichts spülte den abrupten Abgang des kantonalen Steueramtchefs und die fristlose Entlassung einer Kaderangestellten im Juni 2019 wieder an die Oberfläche. Es hagelte höchstrichterliche Kritik. Urs Mathys 24.07.2021, 05.00 Uhr

Ort des Geschehens: Das Steueramt des Kantons Solothurn.

Felix Gerber

Was genau war da, im Juni 2019, los im Steueramt des Kantons Solothurn? Warum musste dort Amtschef Marcel Gehrig «im gegenseitigen Einvernehmen» den Hut nehmen? Und warum wurde praktisch zeitgleich einer Kaderangestellten auf Antrag des Finanzdepartements fristlos gekündigt? Fragen, die seither oft gestellt, aber nie wirklich umfassend beantwortet worden sind.

Viel Erhellendes kam auch nach mehrfachem Nachhaken durch Medien und Politiker nicht an die Öffentlichkeit. Ausser immerhin die Tatsache, dass beim herbeigeführten Abgang des Amtschefs eine Lohnfortzahlung bis Ende 2019 und dazu auch noch eine Abgangsentschädigung von immerhin 40'000 Franken vereinbart worden waren.

Fristlose Entlassung nicht akzeptiert

Um den «Fall Gehrig» ist es mittlerweile mehr oder weniger ruhig geworden. Anders im Fall der Steueramt-Kadermitarbeiterin: Diese hat nämlich ihre fristlose Entlassung nicht hingenommen und ist juristisch dagegen vorgegangen. Noch ohne eine Chance beim Regierungsrat und beim Verwaltungsgericht, aber zuletzt erfolgreich mit Beschwerde beim Bundesgericht.

Dieses wies den Fall jüngst an die Vorinstanz zurück und verknurrte das Solothurner Verwaltungsgericht dazu, die Forderungen der Frau tatsächlich materiell zu prüfen. Indem die Verwaltungsrichter nicht auf die Beschwerde eingetreten seien, hätten sie nämlich «kantonales Recht willkürlich angewendet», hält das Bundesgericht messerscharf fest. Und es lässt darüber hinaus offen, ob das vorinstanzliche Nichteintreten nicht gar «auch eine formelle Rechtsverweigerung darstellt».

Mit seinem Entscheid hatte sich das Verwaltungsgericht aus der Pflicht genommen, die – wie auch immer gearteten – Verhältnisse im kantonalen Steueramt auszuleuchten und die Rechtmässigkeit der daraus resultierenden fristlosen Entlassung materiell zu überprüfen.

Zur Begründung seines Nichteintretens hatte das Verwaltungsgericht die Argumentation der Verwaltung übernommen und der Gekündigten – man könnte meinen wider besseren Wissens – unterstellt, es gehe ihr bloss um die Geltendmachung finanzieller Ansprüche. Für dieses Begehren sei man aber nicht zuständig, dafür müsse sie den Klageweg beschreiten.

Deutlicher Willkür-Rüffel

Das Bundesgericht sieht das komplett anders, und der Willkür-Rüffel aus Lausanne ist entsprechend deutlich. Was gerüffelt wird, wirft die Frage auf, wie es um die Gewaltenteilung im Kanton Solothurn bestellt ist. Dass der als erstes mit einer Beschwerde eingeschaltete Gesamtregierungsrat die vom Finanzdepartement verlangte fristlose Entlassung nicht in Frage stellen mochte, liesse sich ja noch mit einem «solidarischen Verhalten» zumindest halbwegs erklären.

Unhaltbar ist es aber, wenn das Verwaltungsgericht – als dritte Gewalt im Staat – der Regierung und der Verwaltung – zumindest in diesem Fall – ganz offensichtlich nicht auf die Finger schauen will. Es geht nicht an, wenn erst das oberste Gericht für eine unvoreingenommene Fallprüfung sorgen muss. Denn darauf haben alle Bürgerinnen und Bürger Anspruch – egal, was ihnen vorgeworfen wird.

Auf Geheiss des obersten Gerichts werden sich die Solothurner Richter nun wohl oder übel in die Sache vertiefen müssen. Dabei wird sich herausstellen, ob der «Fristlose» gerechtfertigt war oder nicht. Ironie der Geschichte: Gut möglich, dass im Zuge dieses Prozesses dann doch noch einiges mehr davon an die Öffentlichkeit gelangen wird, was Verwaltung und Regierung im «Fall Gehrig» bisher sorgsam unter dem Deckel zu halten vermochten.