Absage der St.Galler Festspiele: Dieser Entscheid war längst überfällig In den letzten Wochen wurden in der ganzen Ostschweiz Veranstaltungen abgesagt. Die Organisatoren der St.Galler Festspiele meldeten sich erst heute, sechs Wochen vor der Premiere, zu Wort und verkündeten das Aus für die diesjährigen Vorstellungen. Julia Nehmiz 13.05.2020, 17.05 Uhr

Kulturredaktorin Julia Nehmiz. Bild: Ralph Ribi

Ob die Theatermacher der St.Galler Festspiele ernsthaft bis zuletzt an eine Durchführung geglaubt haben? Schwer vorstellbar. Zu deutlich die Zeichen, dass an eine baldige Rückkehr in einen Vor-Corona-Betrieb nicht zu denken ist. Und zwar noch lange nicht.