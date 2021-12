Omikron, Corona und 2022: Mehr Gelassenheit im neuen Jahr!

Leitartikel zum Jahreswechsel «Tschüss 2021. Hallo 2022»: Ruhig bleiben, weitermachen! 2021 hat schlecht aufgehört und 2022 wird ebenso beginnen. Man könnte verzweifeln. Doch ein Blick in die Geschichte lehrt uns: Manch einer jammert auf hohem Niveau. Es hülfe, die eigene Befindlichkeit nicht zum Massstab für die Weltlage zu nehmen. Ein Plädoyer für mehr Gelassenheit. Pascal Hollenstein Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Im Herbst 1939, Grossbritannien war soeben an der Seite Frankreichs in den Krieg gegen Nazideutschland und seine Verbündeten eingetreten, liess die britische Regierung ein schlichtes, rotes Plakat drucken. Unter einer Krone war da zu lesen: «Keep calm and carry on» - «Ruhig bleiben und weitermachen».

Britannien standen die Bewährungen des Zweiten Weltkrieges noch bevor, kein Mensch wusste, ob die Insel siegreich dem aufziehenden Grauen trotzen würde. Das rote Plakat verstrahlte den nationalen Geist der steifen Oberlippe. In höchster Gefahr besann sich eine Nation auf das, was sie ausmachte: Prinzipientreue, Opferbereitschaft und - vor allem - Gelassenheit.

Das britische Weltkriegsplakat feierte in Corona-Zeiten ein Revival. Getty Images (Rom, 13. Mai 2020)

Das symbolträchtige Plakat feierte in den letzten Monaten ein Revival. Nicht nur in Grossbritannien sah man es, sondern auch in Europa, ja in der ganzen Welt. Seine Botschaft ist aktuell geblieben. 2021, man muss es leider sagen, war kein wirklich gutes Jahr. Die Hoffnung, dass sich die Völker mit den Errungenschaften modernster Forschung im Handumdrehen aus dem Griff der Pandemie befreien könnten, ist verflogen.

Wenn nicht alles täuscht, so wird auch 2022 in puncto virologischer Lage zumindest zu Beginn keine guten Nachrichten bringen. Die Wirtschaft, die Gesellschaft, vor allem aber das Gesundheitswesen stehen vor einer Bewährungsprobe.

Wer spaltet hier eigentlich was

Das zehrt an den Nerven. Corona-Müdigkeit umschreibt den Zustand so manches Zeitgenossen recht gut. Man mag nicht mehr, resigniert. Das ist verständlich. Beunruhigend ist es freilich, wie stark sich der Diskurs bisweilen radikalisiert hat. Es gibt Mitbürgerinnen und Mitbürger, die blanken Hass wider den Staat und seine Institutionen predigen und davon schwadronieren, ihre eine Parallelgesellschaft aufbauen zu wollen.

Es scheint, als hätte Corona hier etwas freigelegt, das bisher unter dem weichen Mantel der staatlichen Wohlfahrt und des Konsums bedeckt gewesen war. Viel wurde von «Spaltung» geschrieben und gesprochen. Zumeist bemühten das Wort jene, die sich selber aus der rationalen Debatte abgespalten und den Weg des Fundamentalwiderstands gegen eine rationale Politik angetreten hatten.

Welche Ironie: Jene, sie sich aus freien Stücken abspalten, beklagen die angebliche «Spaltung». Man mag sich darüber freilich nicht mehr so recht lustig machen. Auch die Berufskomödianten auf beiden Seiten des Corona-Grabens - Marco Rima hie, Mike Müller da - haben das Feld des Komischen längst verlassen. Es fehlt ihnen beim Thema jede Selbstironie, jeder Selbstzweifel. Rechthaberei freilich war noch nie lustig und sie ist es auch jetzt nicht.

Grösste Krise? Wie man es nimmt.

Wenn schon der Humor nicht mehr taugt, um die Lage zu mildern, so hilft vielleicht der historische Rückblick. Gewiss, wir erleben derzeit vermutlich die globalste Gesundheitskrise der Menschheitsgeschichte. Doch muss bei derartigen Superlativen stets der Blickwinkel berücksichtigt werden. Noch vor einer Generation hätte kaum ein Mensch hierzulande einen solchen Seuchenzug global und in Echtzeit überhaupt registriert. Die Gleichzeitigkeit des weltweiten Nachrichten- und Meinungsflusses erst vergrössert die empfundene Krise und verlangt von der Politik immer schnellere Massnahmen. Daher das individuelle Gefühl der Bedrohung und der Machtlosigkeit. Daher auch der Superlativ:

Die komplett neuen Methoden der Beobachtung erst sind es, die dem Gegenstand seine Grösse geben.

Realistisch betrachtet indes ist diese Krise fernab von der Bedeutung dessen, womit Menschen sich in der Vergangenheit und an anderen Punkten der Welt auch in der Gegenwart befassen mussten und müssen. Eine Mutter im ukrainisch-russischen Grenzgebiet etwa wird in diesen Tagen Omikron nicht die gleiche Bedeutung zumessen wie dem russischen Panzeraufmarsch. Einen Wohnungsbesitzer in China dürfte der Fast-Kollaps des Baukonzerns Evergrande stärker belastet haben als ein zeitweiser Lockdown oder gar nur eine Impfung.

Und gehen wir nur schon in der vergleichsweise unspektakulären Schweizer Geschichte ein paar Jahre zurück, so stossen wir auf unvergleichlich grössere begründete Ängste und Mühsal, als die Schweiz in dieser Gesundheitskrise zu meistern hatte. Es ist noch nicht lange her, da erschien den Schweizerinnen und Schweizern ein nuklearer Angriff als ernsthaftes und jederzeit zu befürchtendes Szenario. Wie sicher man sich doch heute fühlt!

Eine Dummheit bleibt eine Dummheit bleibt eine Dummheit

Gewiss, dass es noch viel schlimmer sein könnte und die längste Zeit auch war, das ist ein relativer Trost. Fakt ist aber: Die Schweiz ist bisher wirtschaftlich robust durch die Corona-Zeit gekommen. Es gibt keine Rezession, keine sozialen Verwerfungen und keine nicht zu rechtfertigenden Einschränkungen der bürgerlichen Rechte.

Das Gerede jener, die von den Massnahmen gegen das Virus gerne den Bogen zur Epoche des Faschismus' schlagen, ist ahistorisch und verantwortungslos. In guten Treuen kann man die Corona-Politik der Schweiz unterschiedlich beurteilen. Doch eine Dummheit bleibt eine Dummheit, auch wenn man sie tausendmal in den so genannt sozialen Medien veröffentlicht und auf Transparente pinselt.

Eigene Befindlichkeit zum Massstab

«Keep calm and carry on». Die Botschaft des britischen Weltkriegsplakates könnte in diesen Tagen des Jahreswechsels Anlass sein, die eigenen Positionen zu überdenken. Ist es wirklich so wichtig, dass ich ungeimpft Einlass zu einem Club erhalte? Umgekehrt: Bin ich als geimpfter und geboosterter Mensch wirklich moralisch so erhaben, dass ich andere ganz pauschal als «Covidioten» verspotten darf? Viel fundamentaler vielleicht: Wer bin ich, dass ich meine eigene Befindlichkeit zum Massstab für die Weltlage nehme? Und:

Täte nicht etwas mehr Demut gut, in diesen Tagen?

Die an das Virus verlorenen Lebensjahre muss man betrauern. Die allermeisten in unserem Land hatten freilich das Glück, diese globale Seuche bisher einigermassen unbeschadet zu überstehen. Ja, 2021 war gewiss kein Jahr der puren Freude, und, ja, auch 2022 wird nicht mit reiner Champagnerlaune beginnen. Aber gemessen an den Krisen, welche andere Generationen und Menschen an anderen Orten auf dem Planeten zu meistern haben, darf die Schweiz gelassen auf das neue Jahr blicken. Und sich sagen: «Goodbye 2021. Welcome 2022. And: Keep calm and carry on.»

