Parkplätze in St.Gallen: Schluss mit gratis

KOMMENTAR St.Galler Parkplatzstreit: Dass Parkplätze etwas kosten, ist nachvollziehbar Die Stadtregierung beendet das Gratis-Regime für Parkplätze in der Innenstadt. Sie handelt richtig. Stefan Schmid 27.11.2021, 05.00 Uhr

Stadträtin Sonja Lüthi will, dass auch nachts und am Wochenende möglichst in den Tiefgaragen parkiert wird. Reto Martin

Stellen Sie sich mal vor, elektrisch betriebene Helikopter wären künftig günstig zu haben. Jeder und jede würde sich so ein Fluggerät kaufen und damit fröhlich in der Gegend herumfliegen. Bleibt nur die Frage, wie und wo das raumgreifende Flugzeug parkiert werden soll. Es wäre allen klar, dass dafür Gebühren verlangt werden müssten. Happige wohl.

Doch lassen wir dieses absurde Gedankenexperiment und kehren in die reale Welt zurück. Die Stadt St. Gallen hat beschlossen, oberirdische Parkplätze im Stadtzentrum nicht mehr gratis anzubieten, wie dies heute in der Nacht und am Wochenende noch der Fall ist. Künftig muss dafür minimal 1.50 pro Stunde hingeblättert werden – ein im Vergleich zu anderen Schweizer Städten bescheidener Betrag.

Dennoch ist der Aufschrei der St. Galler Autolobby gross. Freie Fahrt für freie Bürger inklusive einem grossen Gratisparkplatz im dicht bebauten Stadtzentrum, scheint hier nach wie vor das Motto zu sein. Dabei ist offensichtlich: Beansprucht jemand, ob mit einem Helikopter oder mit einem SUV, viel öffentlichen Raum, dann hat das einen Preis. Die Frage ist nur: Wer bezahlt ihn? Das Verursacherprinzip legt nahe, die Kosten wenigstens teilweise den Benutzern aufzuhalsen, auch in der Nacht und am Sonntag.

Die verkehrspolitische Strategie der Stadtregierung ist richtig: Autos gehören im Zentrum möglichst in den Untergrund.

Oben braucht es Platz für die Menschen und für den Langsamverkehr. Die Bepreisung sämtlicher Parkplätze ist daher ein konsequenter Schritt in diese Richtung.

Streng betrachtet, macht die Stadtregierung aber auf halbem Weg halt: Während die Parkplätze in der Innenstadt kostenpflichtig werden, kann in den Aussenquartieren weiterhin zum Teil gratis parkiert werden. Eine Ungleichbehandlung innerhalb derselben Gemeinde, die erklärungsbedürftig ist.

Autos sollen nicht generell aus den Städten verbannt werden, wie dies grüne Utopisten fordern. Ebenso wenig zielführend sind flächendeckende Tempo-30- oder gar Tempo-20-Zonen, damit alle auf der Strasse Fussball spielen können. Zu einer Stadt gehören sämtliche Verkehrsträger. Der Kampf gegeneinander ist von gestern. Ebenso der Anspruch, es müsse alles gratis sein.