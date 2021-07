Kommentar St.Galler Festspiele nur noch alle zwei Jahre: Der Anfang eines Trauerspiels – und etwas wird sterben Stets war betont worden, wie toll diese Festspiele für den Standort St.Gallen seien, und wie international sie ausstrahlen. Nun heisst es, sie beeinträchtigten den Stiftsbezirk. Man reibt sich die Augen. Odilia Hiller 24.07.2021, 05.00 Uhr

Im Jahr 2021 stand «Notre Dame», eine romantische Oper von Franz Schmidt, auf dem Festspielprogramm. Romantisch ist niemandem mehr zumute.

Bild: Toni Suter

Ab 2023 heisst es auf dem Klosterhof: Oper, Pause, Oper, Pause. Der Kanton auferlegt den St.Galler Festspielen einen Zweijahresrhythmus. Mitten in den Sommerferien gelangt an die Öffentlichkeit, was seit Oktober 2020 beschlossen sein soll. Theater- und Festivaldirektor Werner Signer, noch bis zum Ende der Saison 2022/23 im Amt, empfängt ein – gelinde gesagt – zwiespältiges Abschiedsgeschenk.