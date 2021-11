Cassis positioniert die Schweiz wie einst im Kalten Krieg

KOMMENTAR Schweizer Aussenpolitik 2021: Schroff zur EU, geschmeidig gegenüber China Nach dem gescheiterten Anlauf für ein politisches Abkommen mit der EU zeigt sich immer deutlicher, wie der Bundesrat die Schweiz international positionieren will: Militärisch im Seitenwagen der USA, wirtschaftlich nahe an der EU und politisch vermittelnd zwischen den Grossmächten. Ob die Rechnung aufgeht, entscheidet sich in Brüssel. Stefan Schmid 13.11.2021, 05.00 Uhr

Tauwetter mit der EU? Aussenminister Cassis empfängt den griechischen Amtskollegen Nikos Dendias am Donnerstag in Bern. Anthony Anex / key

Manchmal drohen vor lauter Trychlern andere wichtige Dinge unterzugehen. So hat Aussenminister Ignazio Cassis diese Woche der NZZ ein bemerkenswertes Interview gegeben, in welchem er die Schweizer Aussenpolitik im Jahr 2021 in seltener Klarheit skizziert. Die Kurzversion: Wir wollen wirtschaftlich von der EU maximal profitieren, bleiben politisch gegenüber den demokratischen Nachbarn, mit denen wir viele Werte teilen, aber unverbindlich.

Oder anders formuliert: Die Schweiz kann mit der Idee weiterhin nichts anfangen, dass Europas Staaten enger zusammenarbeiten sollten, um sich angesichts weltweiter Machtverschiebungen hin zu autokratischen Herrschern zu behaupten.

Aus dieser Logik erschliesst sich die Position gegenüber China: Die jüngsten EU-Sanktionen trägt die Schweiz nicht mit. Man will ja nicht einfach «im Chor mitsingen», wie Cassis festhält, sich stattdessen ungefragt als Brückenbauerin profilieren.

Das tönt im Grunde sympathisch, bedeutet aber konkret, dass es dem Land primär ums Business geht.

Man will es mit den Chinesen nicht verscherzen, die kritische Haltung Europas geht uns im Grunde nichts an.

Diese Politik knüpft an der schweizerischen Aussenpolitik des 20. Jahrhunderts an: Desinteresse an der europäischen Integration, weltweite Handelsbeziehungen und – unausgesprochen natürlich – militärischer Schutz durch die USA, deren Kampfjet (erneut) gekauft werden soll.

Die Schweiz ist mit dieser Strategie im Kalten Krieg gut gefahren. Ob es die richtige Antwort auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts darstellt, ist fraglich.

Die Welt ist komplexer, unberechenbarer geworden. Nun, die aufstrebenden Chinesen dürften sich über den Beitrag der Schweiz zur europäischen Uneinigkeit freuen. Die USA wiederum werden den Sonderkurs akzeptieren, solange das Land ein guter Kunde der US-Armee bleibt. Entscheidend freilich ist die Haltung der EU, der mit Abstand wichtigsten Partnerin.

In Bern hoffen sie, der aussenpolitisch harmlose Staatenbund möge den eidgenössischen Starrsinn aus lauter Pragmatismus irgendwann akzeptieren. Anzeichen dafür gibts momentan zwar kaum und der Strom wird langsam knapp. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.