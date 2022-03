Nichts für Zinslipicker: Häusermarkt, ein gefährliches Tummelfeld

Kommentar Nichts für Zinslipicker – der Häusermarkt ist ein gefährliches Tummelfeld Kaufen oder mieten? Von Finanz­experten und jenen, die sich für solche halten, hört man seit einer gefühlten Ewigkeit die immer gleiche Antwort: Eigenheimbesitzer leben günstiger als Mieter. Kein Wunder, mag sich manch einer denken. Schliesslich sind Schulden im aktuellen Negativzinsumfeld eine vernachlässigbare Grösse. Daniel Zulauf 30.03.2022, 05.00 Uhr

Hausbesitzer sagen mit gutem Grund, man sollte die Last der Hypothekarzinsen nicht unterschätzen. Die tiefen Zinsen befeuern seit Jahren die Nachfrage nach Eigentum, treiben die Preise in die Höhe und zwingen die Käufer dazu, viel Schulden zu ­machen. Deren Last ist auch zu tiefen Sätzen nicht zu vernachlässigen. Ökonomisch ist der Nutzen von Eigentum relativ. Weil Zinsen steigen und fallen können, kann ein aktueller Zinsvorteil nicht das allein selig machende Argument für den Hauskauf sein.