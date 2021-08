Kommentar Mit Bratwürsten und Tickets die Impfquote steigern – jetzt braucht es in St.Gallen Ideen, um die Impfmuffel zu motivieren Der Kanton St.Gallen kommt beim Impfen nicht richtig vom Fleck. Doch die Regierung scheint das kaum zu kümmern. Jürg Ackermann 07.08.2021, 05.00 Uhr

Das St. Galler Impfzentrum in der Curlinghalle Lerchenfeld wurde diese Woche geschlossen. Bild: Ralph Ribi

Weniger als 43 Prozent der St.Galler Bevölkerung sind vollständig geimpft. Das ist relativ wenig – im kantonalen aber auch im europäischen Vergleich, wo viele Länder die Schweiz mittlerweile abgehängt haben.

Man müsste eigentlich meinen, dass bei diesen Zahlen die Alarmglocken schrillen auch wegen der wieder steigenden Corona-Fallzahlen. Doch weit gefehlt. Während andere Kantone – auch in der Ostschweiz – handeln und beispielsweise niederschwellige Walk-In-Impfungen organisieren, überlegt St.Gallen noch.

Schon vor den Sommerferien hatte Impfchefin Karin Faisst verkündet, der Kanton könne beim Impfen keinen Elan auslösen. Aktivismus sei fehl am Platz. Sie glaube nicht, dass sich Impfmuffel davon überzeugen liessen. Diese Aussagen grenzten schon fast an eine Kapitulation.

Jede Impfung ist ein Beitrag an die Freiheit

Dass sich der Kanton derart passiv verhält, ist nur schwer nachvollziehbar. Es bräuchte jetzt Ideen. Je schneller, desto besser. Warum nicht eine Impfkampagne mit den St.Galler Olympiasiegerinnen Jolanda Neff oder Belinda Bencic? Warum nicht die Leute mit einer Gratis-Bratwurst anlocken? Oder warum nicht jeden Neu-Geimpften an ein Heimspiel des FC St.Gallen oder an ein Konzert in die Tonhalle einladen?

Man darf hier auch mal etwas ausprobieren. Dass dies zu Neid und Ungerechtigkeitsempfinden führt, weil diejenigen, die sich schon früher impfen liessen, leer ausgingen, ist kaum zu erwarten. Denn jede Impfung senkt die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einer möglichen vierten Welle wieder zu Einschränkungen kommt und damit auch zu massiven Kosten für die Allgemeinheit. Jeder Piks ist letztlich ein Beitrag an die Freiheit aller und freut damit auch die schon vor längerer Zeit Geimpften.

Skeptiker mögen einwenden, dass die Impfung nicht zu 100 Prozent vor Corona schützt. Das stimmt. Aber dennoch hat sie eine grosse Wirkung. Das hat diese Woche auch wieder eine Studie aus dem Kanton Waadt gezeigt, die über 1000 Corona-Infizierte untersuchte. Das Ergebnis: Ungeimpfte haben ein 80 mal höheres Risiko, sich mit Corona anzustecken.

Dass der Kanton St.Gallen alles unternimmt, um diesen Weg zu gehen und die Impfquote zu erhöhen, diesen Beweis ist er bis jetzt schuldig geblieben.