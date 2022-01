Kommentar - Steigende Hypozinsen: Disziplin statt Panik ist angesagt

In den vergangenen Wochen sind die Hypothekarzinsen in Bewegung geraten. Und zwar aus Sicht der Immobilienkäufer und Häuserbesitzerinnen in die falsche Richtung – nach oben. Zum Bankberater rennen, sollten sie dennoch nicht.

Roman Schenkel 06.01.2022, 05.00 Uhr