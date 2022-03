Neutralität ist kein Maulkorb: Kommentar zur Kritik an Putin

Kommentar Die SVP schäumt, die SVP irrt: Neutralität ist kein Maulkorb Warum die deutliche Kritik des Bundesrats am Überfall Putins auf die Ukraine die Neutralität nicht verletzt. Und warum es richtig ist, dass Menschenrechte und Völkerrecht endlich laut verteidigt werden. Stefan Bühler 21.03.2022, 05.00 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis am Samstag bei der Friedensdemo in Bern. Keystone

Neutralität heisst nicht Abwesenheit von Haltung. Das machte der Bundesrat am 20. November 1956 deutlich: Nach dem Einmarsch der Sowjets in Ungarn liess er die Fahnen am Bundeshaus auf Halbmast setzen.