Wochenkommentar zur mangelnden Prüfung der Bundesrats-Anwärter

Kommentar Krise im Bundesrat: Die Anwärter auf das Amt sollten genauer geprüft werden Mangelnde Führungsqualität, kaum Krisentauglichkeit und fehlende Kollegialität: Die Vorwürfe gegen den Bundesrat wiegen schwer. Einen Grund für die Probleme in der Regierung ortet unser Autor darin, dass die Kandidatinnen und Kandidaten vor ihrer Wahl zu wenig gründlich geprüft werden. Das sollte sich ändern. Francesco Benini 23.04.2022, 05.00 Uhr

Die Parteien tragen eine Mitschuld daran, dass es nicht rund läuft im Bundesrat. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Viel ist in den vergangenen Wochen über die Krise des Bundesrates geschrieben worden. In einzelnen Medien war gar von einem dysfunktionalen Gremium die Rede.

Ganz so schlimm ist es nicht. Die Schweiz hat die Pandemie besser bewältigt als viele andere Länder. Zwar traten im Bundesamt für Gesundheit bedenkliche Unzulänglichkeiten zutage. Verantwortlich dafür ist Bundesrat Alain Berset. Aber der Gesundheitsminister hielt das Land insgesamt auf einem pragmatischen Kurs, reagierte schnell auf neue Entwicklungen und brachte gut vorbereitete Anträge in die Regierung.

In anderen Dossiers ist es nicht so. Allzu oft verhält sich der Bundesrat reaktiv. In den Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union und bei der Energielücke, die sich abzeichnet – die Regierung scheint getrieben von den Geschehnissen, statt sie zu antizipieren. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine überrumpelte die Exekutive. Dabei hatte Präsident Putin an der ukrainischen Grenze seit Monaten Truppen zusammengezogen.

Die Furcht vor der Abwahl

In den Analysen zu den Problemen des Bundesrats werden alle möglichen Faktoren erörtert: der verschärfte Konkurrenzkampf im Siebnergremium zum Beispiel, der von Wählerverlusten grosser Parteien herrührt. Einzelne Bundesräte befürchten ihre Abwahl und versuchen sich darum mit Sololäufen zu profilieren. Gar nicht berücksichtigt worden ist bisher hingegen folgender Umstand: Die Probleme des Bundesrates hängen auch damit zusammen, nach welchen Kriterien dessen Mitglieder gewählt werden.

Der Herkunftskanton spielt eine Rolle, das Geschlecht und ob jemand ein wenig weiter links oder rechts steht. Die beruflichen Qualifikationen von Bundesratsanwärtern werden hingegen kaum geprüft. Über wie viel Führungserfahrung verfügt jemand? Wie hat er oder sie sich dabei bewährt? Wie reagiert jemand in Krisenlagen? Welchen Gestaltungswillen hat ein Kandidat bisher gezeigt? Diese Fragen sind von nachrangigem Interesse. Alle sind froh, wenn nach langer Zeit wieder einmal ein Tessiner für die Landesregierung bereitsteht. Was das denn für ein Tessiner ist, scheint nebensächlich.

Guy Parmelin wurde in den Bundesrat gewählt, weil er nicht Thomas Aeschi ist. Aeschi sagt man eine besondere Nähe zu SVP-Parteivater Christoph Blocher nach. Für das Bundesparlament war das ein Sakrileg. Also gab es Parmelin den Vorzug.

Landesinteresse rückt in den Hintergrund

Die Parteien tragen eine Mitschuld daran, dass es nicht rundläuft im Bundesrat. Sie wählen zuweilen Kandidaten in die Regierung, um deren Schwächen man weiss. Einer anderen Partei gönnt man keinen starken Vertreter in der Exekutive – denn er könnte dieser Partei nützen. Keine Rolle in dieser Betrachtung spielt das Landesinteresse.

Wichtig scheint auch die Frage, wie nahe ein Bundesratskandidat der Spitze seiner Partei steht. Natürlich ist es gut, wenn die Beziehung des Anwärters zum Präsidium der Partei ungestört ist. Über die Qualitäten des Kandidaten sagt das aber noch nicht viel aus.

Die Kriterien, nach denen die Mitglieder der Schweizer Regierung gewählt werden, sind allzu oberflächlich. In den Hearings der Parlamentsfraktionen fragen die Politiker vor allem nach den politischen Positionen der Kandidaten. Ob der berufliche Werdegang zu einem Amt in der Exekutive passt, prüfen sie hingegen kaum. In manchen Kantonen wird genauer als auf der Bundesebene hingeschaut, welche Kompetenzen die Kandidaten für den Regierungsrat mitbringen.

Das führt erstens dazu, dass manche Bundesräte von den Spitzenbeamten der Verwaltung geführt werden – es sollte umgekehrt sein. Zweitens halten sich durchschnittliche Mitglieder der Regierung leidlich, solange die Zeiten gut sind. Krisen offenbaren aber unerbittlich die Schwächen einzelner Bundesräte und des ganzen Gremiums. Soll die Schweiz eine bessere Regierung haben, liegt es nahe, bei der Prüfung der Kandidatinnen und Kandidaten gründlicher als bisher ans Werk zu gehen.