Schweiz: Bei Schutzwesten strenger als bei Oligarchenvermögen

Kommentar Kriegsopfer und Kriegstreiber: Zweierlei Massstäbe der Schweiz Beim Umgang mit Oligarchen-Vermögen zeigt sich die Schweiz grosszügiger als bei der Frage, ob der Ukraine die wirkungsvollsten Schutzwesten geliefert werden sollen. Henry Habegger 25.03.2022, 05.00 Uhr

Schutzwesten dringend gesucht: Ukrainische Arbeiter stellen Platten für kugelsichere Westen her. In einem Künstleratelier, das als Luftschutzbunker für die territorialen Verteidigungseinheiten dient. Bild: AP Photo/Rodrigo Abd (Kiew, 23. März 2022)

Zweierlei wurde gestern in Bern bekannt.

Die Schweiz hat Bedenken, wenn es um Schutzwesten für Ukrainer geht. Dies tat das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) kund. Die Schutzwesten mit dem höchsten Schutz fallen unter den Begriff sanktionierte militärische Güter, sie dürfen nicht geliefert werden, so besagten es Gesetze. Also kommen die Bürokraten zum Schluss, dass von der Lieferung dieser Hilfsgüter an die ukrainische Bevölkerung abgesehen werden soll. Dabei geht es um Leben und Tod, hier braucht es den besten Schutz. Wie kleinmütig man doch sein kann!

Ebenfalls gestern gab das gleiche Seco bekannt, dass die Schweiz bisher Vermögenswerte von knapp 6 Milliarden Franken von sanktionierten Russen gesperrt hat. Der Bund spürt den Russen-Geldern allerdings nicht aktiv nach, er hat bisher keine entsprechende Taskforce eingesetzt. Er vertraut grosszügig auf die Meldepflicht. Personen und Institutionen, die von solchen Werten Kenntnis haben, müssen sie melden. Schlupflöcher werden dabei in Kauf genommen: Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, fallen viele Anwälte offensichtlich nicht unter die Meldepflicht. Wie grossmütig man doch sein kann!

Die Unmoral von der Geschicht’: Die Massstäbe, die die spitzfindige Bürokratie anlegt, sind beim Leben von Kriegsopfern um einiges strenger als beim Vermögen von Kriegstreibern.