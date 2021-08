Kommentar Impf-Skeptiker in Exekutiven: Herren Regierungsräte, nehmen Sie sich ein Beispiel an Ueli Maurer! Sich impfen zu lassen, ist ein persönlicher Entscheid. Auch Exekutivpolitiker haben die Freiheit, darauf zu verzichten. Und doch irritiert das Verhalten einiger Regierungsräte. Patrik Müller 13.08.2021, 05.00 Uhr

Wenig vorbildlich: Staatsrat Norman Gobbi lässt sich nicht impfen. Er sei auch in normalen Grippeperioden nie erkrankt, hat er gesagt. Anthony Anex / Keystone

Man kann es auch positiv sehen: Im Kanton Tessin ist die Durchimpfung der Bevölkerung weiter fortgeschritten als in der Regierung. Und doch: Es irritiert, dass in jenem Kanton, der von Corona besonders hart getroffen wurde, zwei von fünf Staatsräten nicht geimpft sind. In anderen Kantonen gibt es ebenfalls ungeimpfte Exekutivmitglieder, wenngleich nur einzelne. Das ist schwer verständlich.