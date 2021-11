Kommentar Immer mehr Beamte: Jetzt braucht es ein «Klimaziel» für die Bundesverwaltung Der Personalbestand der Bundesverwaltung hat die Marke von 40'000 Mitarbeitenden übersprungen. Seit Ausbruch der Pandemie kamen über 800 Vollzeitstellen dazu. Wie lange soll das so weitergehen? Patrik Müller 09.11.2021, 05.00 Uhr

In welcher privaten Firma sind noch Faxgeräte in Betrieb? In der Bundesverwaltung hat es sie noch, Ärzte mussten dem BAG positive Coronatests per Fax übermitteln. Zugleich verfügt die Verwaltung über moderne IT-Systeme, die ebenfalls mit Daten gefüttert werden müssen.

Das Beispiel zeigt im Kleinen, was im Grossen gilt: Wenn neue Technologien und neue Aufgaben hinzukommen, werden die alten weitergeführt, mit dem gewohnten Grad an Perfektion. Kein Wunder, braucht es immer mehr Beamte. Es ist nicht so, dass diese Däumchen drehen würden – viele führen einfach brav Aufgaben aus, die unnötig sind.

Umbau und nicht primär Abbau der Verwaltung lautet darum das Gebot. Aber wie soll das geschehen in einem bürokratischen Apparat, der sich nicht an Kundenbedürfnissen orientiert, sondern nach Paragrafen richtet?

Aus freien Stücken tut das keine Organisation. Bei Unternehmen ist es der Markt, der für Effizienz sorgt. Dieser Druck fehlt bei der öffentlichen Hand – und leider oft auch das Bewusstsein, dass das Geld, das sie ausgibt, zuerst von Privaten verdient werden muss.

Doch Beamte sind genauso klug und kreativ wie andere Angestellte. Limitiert man ihre Mittel, lagern sie diese dorthin um, wo sie zweckmässig eingesetzt sind. Darum braucht es eine Art «Klimaziel»: Die Verwaltung darf sich nicht weiter erwärmen, sie muss ihren Personalbestand einfrieren. Ein solches Ziel macht, wie die Umweltpolitik zeigt,erfinderisch.