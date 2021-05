Der Coup ist gelungen! Doch nun muss der FC St.Gallen in der Meisterschaft nachlegen

Zum ersten Mal seit 23 Jahren hat sich der FC St.Gallen wieder für einen Cupfinal qualifiziert. Am Pfingstmontag, 24. Mai, trifft er in Bern auf Luzern. Die Chancen, zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Cupsieg zu feiern, sind intakt.