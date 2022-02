Kommentar Bundesrat legt EU-Fahrplan vor: Nun sind Kompromisse gefragt Seit dem Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU verharren sowohl Gewerkschaften als auch Bürgerliche auf ihren Positionen. Doch nun braucht es Kompromissbereitschaft und eine Einigung aller Kräfte, die am bilateralen Weg festhalten wollen. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 25.02.2022, 17.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Guy Parmelin, Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter stellten am Freitag die neue Stossrichtung in der Europapolitik vor. Bild: Anthony Anex / Keystone

Gibt es ein grosses Problem, von dem alle wissen, über das aber niemand reden mag, spricht man vom «Elefanten im Raum». Aussenminister Ignazio Cassis bemühte das Bild letztes Jahr, nachdem der Bundesrat die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abgebrochen hatte. Man habe den Elefanten zur Seite geschoben und nun endlich wieder freie Sicht, erklärte er. Was er nicht sagte: Der Elefant steht seither im Vorzimmer des Bundesrats.

Denn keines der Probleme in den Beziehungen zur EU ist mit dem Abbruch der Verhandlungen (der Verbannung des Dickhäuters) gelöst worden. Die Gewerkschaften beharren auf einem absoluten Lohnschutz, Bürgerliche bewegen sich bei Fragen der Zuwanderung im Rahmen der Unionsbürgerrichtlinie keinen Zentimeter. Beide Seiten wiederholen ihre Forderungen bei jeder Gelegenheit. Der Elefant trompetet mal von links, mal von rechts.

Allianz muss sich verbindlich auf zentrale Punkte einigen

Vor dieser Hintergrundmusik wird deutlich: Es braucht eine Einigung aller Kräfte, die ernsthaft am bilateralen Weg festhalten wollen. Das erfordert Kompromissbereitschaft der Sozialpartner. Nötig ist auch, dass die Parteien von SP bis FDP, welche die Allianz der Bilateralen bisher bildeten, auf unnötige Profilierungsaktionen verzichten. Die Europaallianz muss sich verbindlich auf wenige zentrale Punkte einigen, die bei der EU durchgesetzt werden sollen.

Solange dieses Lager in sich zerstritten bleibt, ist in Brüssel nichts zu holen. Oder, um in Cassis’ Bild zu bleiben: Ohne innenpolitischen Schulterschluss fehlt die Kraft, den Elefanten zu vertreiben. Und der Ausweg aus der europapolitischen Sackgasse bleibt noch lange versperrt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen