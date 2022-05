Kommentar zur Bestellung der F-35-Kampfjets bis Ende März 2023

Kinder und Psyche Gravierende Unterversorgung: St.Galler Jugendliche mit psychischen Problemen müssen monatelang auf Hilfe warten

In kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen in St.Gallen hält der Ausnahmezustand seit über einem Jahr an. Junge Menschen müssen oft mehrere Monate auf eine Behandlung warten. Die langen Wartezeiten sorgen für grosses Leid bei den betroffenen Familien – Besserung ist nicht in Sicht.