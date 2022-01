Schnee von gestern Gut im Biss mit Heidelbeeren Was hat Dentalygiene mit Steinzeitmenschen, Heidelbeeren, Lebenserwartung und der Ukraine zu tun? Unser Autor klärt auf. Hans Graber 08.01.2022, 05.00 Uhr

Dass meine jüngste Dentalhygiene-Sitzung gleich am erstmöglichen 2022er Termin vonstattengegangen ist, war bloss Zufall. Ich habe mir nicht vorgenommen, im neuen Jahr alles Unangenehme sofort zu erledigen. Offenbar hat auch die mich betreuende DH-Frau keinen Vorsatz gefasst. Sie war überaus gründlich und recht einsilbig wie eh. Unablässig plaudernde und dabei auch private Petitessen preisgebende DHs wären mir fast lieber, weil einem der Wortschwall vom Elend auf dem «Schragen» abzulenken vermag.

Meine DH muss jedoch gar nicht viel sagen, um mir zu bedeuten, dass sie nicht sehr zufrieden ist mit mir. Immerhin, die Frau lässt ein gewisses Verständnis für mein Dilemma durchblicken. Denn selbst wo ein Wille ist, ist beim Zähneputzen nicht immer ein Weg. Ich komme mit noch so feinem Besteck gar nicht überall hin, wo ich schrubben sollte.

Vielleicht wäre es am besten, die Zähne gar nicht mehr zu putzen. Kein Scherz. Studien zeigen, dass Zähneputzen nicht zwingend nötig ist. Vorausgesetzt, man stellt seine Ernährung um. Gott sei Dank nicht auf vegan, sondern Paleo. Essen wie die Steinzeitmenschen. Kein Zucker, kein Weissmehl usw. Das Restaurant Eichhof in Luzern hatte auf dieses Konzept gesetzt, ist aber bald gescheitert. Es tönt halt auch irgendwie antiquiert – ist aber besser als sein Ruf.

In einem deutschen TV-Gesundheitsmagazin hat – basierend auch auf Daten der Unis Bern und Zürich – ein Professor Wölber aus Freiburg i.Br. dargelegt, dass die Paleo-Ernährung besser sei für Zähne und Zahnfleisch als das Putzen. Vergleichstests hätten dies einwandfrei bestätigt: Die eine Gruppe ass einen Monat lang normal (ungesund), putzte sich aber fleissig die Zähne, die andere Gruppe ass steinzeitlich, ohne jegliches Putzen. Resultat: Die Beisser der Ungeputzten waren besser beieinander.

Unter anderem seien Nitrate dafür verantwortlich. Bislang war ich immer der Meinung gewesen, dass Nitrate schädlich sind und Krebs auslösen, aber anscheinend ist das nur die halbe Wahrheit. Zu bedenken ist allerdings, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Steinzeitmenschen für Männer bei 33 und für Frauen bei 30 Jahren lag. Vermutlich wurde man damals gar nicht so alt, bis der Krebs sich entwickeln konnte. Man starb früh, hatte dafür tipptoppe Zähne.

Neben Nitraten sind für die Zahngesundheit Heidelbeeren äusserst vorteilhaft. Das trifft sich gut. Heidelbeeren sind meine Lieblinge unter den Beeren, und ich kann mir gut vorstellen, grössere Mengen davon in mich hineinzuschaufeln. Weil sich dabei die Zähne blau verfärben könnten, empfehle sich aber schon noch ein wenig putzen, meinte Professor Wölber, der auch betonte, dass wild wachsende Heidelbeeren verzehrt werden sollten. Ob frisch oder tiefgekühlt sei egal. Ich bin sofort zum Grossverteiler gerannt. Es hat wilde! Herkunftsland: Ukraine.

Wenn ich an die Ukraine denke, kommt mir – neben den aktuellen Wirren – unweigerlich immer noch die Tschernobyl-Katastrophe in den Sinn. Zwar gehe ich davon aus, dass die radioaktive Belastung heute wieder unter den Grenzwerten liegt – aber wenn nicht, hätte das in speziell diesem Fall womöglich sogar sein Gutes. Strahlende Zähne. Strahlend blau und kerngesund. Meine DH wird sicher sprachlos sein. Einmal mehr.