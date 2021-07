Rennvelo-Fahren und sich dabei fotografieren ist der neue Trend

Salzkorn Wir geben Gummi - aber nicht im Internet Wie so viele Lockdown-Menschen haben wir im vergangenen Jahr ein Rennvelo erworben. Und gelernt: Fotografieren ist wichtiger als pedalen. Pascal Hollenstein 10.07.2021, 04.56 Uhr

Der Homo helveticus, man weiss es, ist von Natur aus ein Zappelphilipp. Wenn derdiedas Schweizer nicht wandern, rennen, langlaufen, klettern, rudern, tourenskifahren oder sonstwie in der Natur herumhampeln kann, dann geht er umgehend ein. Der leicht pathologische Hang zur Leibesübung wurde in dieser Seuche noch akzentuiert - und er hat, wir geben es zu, auch uns befallen. Also haben wir - kostenbewusst, wie wir sind - ein mittelständisches Rennvelo zum Aktionspreis erworben.

Auf der Strecke unseres Vertrauens stellen wir nun aber fest, dass die Gümmelerei offenbar nur ein Vorwand ist. Nicht der Weg ist das Ziel, und schon gar nicht der vergossene Schweiss. Vor allem und in erster Linie muss man den Göppel offenbar vor allerhand Pass- und Ortsschilder drapieren und ihn dortselbst zwecks Publikation in den so genannt sozialen Medien fotografieren. Wir fragen uns: Ist auch derdiedas Schweizer, dem Virus gleich, mutiert? Zum Homo helveticus sportivus fotograficus? Zweifellos ein Thema für das BAG.