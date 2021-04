SALZKORN Wenn zwei das Gleiche denken Ein St.Galler wird dafür gebüsst, weil er daran dachte, das Bundeshaus in die Luft zu sprengen. Ein berühmter Berner dachte dasselbe einst ungestraft. David Angst 22.04.2021, 17.45 Uhr

«Einisch ir Nacht won i spät no bi gloffe / d'Bundesterrasse z'düruf gäge hei». So beginnt Mani Matters Chanson, in welchem der Ich-Erzähler einen Anarchisten davon abhalten kann, das Bundeshaus in die Luft zu sprengen. Nachträglich befallen ihn Zweifel. Und jedes Mal, wenn er seither am Bundeshaus vorbeigehe, denke er: « S'länge fürs z'spränge paar Seck Dynamit.»

Vermutlich gingen die Behörden damals nicht davon aus, dass irgendjemand ernsthaft in Betracht ziehen könnte, Matters subversives Gedankenspiel in die Tat umzusetzen. Weniger Glück hatte ein St.Galler . In einer behördenkritischen Chat-Gruppe (die neuen Anarchisten?) äusserte auch er den Wunsch, das Bundeshaus in die Luft zu jagen. Dafür muss er nun 5000 Franken Busse zahlen. Wenn zwei das Gleiche denken, ist es eben nicht ganz das Gleiche.

Was man dem St.Galler Anarchisten mit auf den Weg geben möchte: Er soll doch nächstes Mal versuchen, seine Gewaltfantasien in eine lyrische Form zu bringen. Das käme erstens sympathischer rüber. Und zweitens billiger.