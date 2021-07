Die Impfskepsis der SVP-Basis ist keine Überraschung

Salzkorn Warum die SVP-Basis so impfskeptisch ist Über die Hälfte der SVP-Wähler will sich nicht impfen lassen. Das hat vor allem einen Grund. Jürg Ackermann 28.07.2021, 07.06 Uhr

In keiner Partei ist die Impfskepsis so gross wie in der SVP. Gemäss Umfragen will sich mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder nicht piksen lassen, auch das Covid-Zertifikat wird mit grosser Mehrheit abgelehnt.