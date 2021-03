Salzkorn Von schönen Agentinnen, schnellen Autos und wüsten Bösewichten US-Präsident Joe Biden kommt nicht am Stahlseil hängend nach Buchs. Im Unterschied zu Tom Cruise kämpft er mit profaneren Mitteln gegen das mutmasslich Böse im Kanton St.Gallen. Odilia Hiller 04.03.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

«Handel mit Laborchemikalien, Laborgeräten, Laboranlagen und Laboreinrichtungen sowie Laborzubehör.» Nein, hier geht es nicht um Coronatests.

Die St.Galler Firma, welche US-Präsident Joe Biden am Dienstag kurzerhand auf seine Sanktionsliste gegen Russland gesetzt hat, steht laut US-Behörden unter Verdacht, bei «Weitergabeaktivitäten zur Unterstützung des russischen Massenvernichtungswaffenprogramms» behilflich gewesen zu sein.

Wer minimal fantasiebegabt ist, dessen Vorstellungskraft galoppiert sofort los. Dem netflixgeschädigten Hirn fliegen die aufregendsten Bilder zu: von Hightechlabors, zugänglich nur mit Badge, Körperscan und Irisanalyse. Von schönen Agentinnen, schnellen Autos und wüsten Bösewichten.



Die Realität am Hauptsitz in Buchs sieht verstörend anders aus: An einem Briefkasten kleben schiefe Schilder mit Firmennamen. Weit und breit kein Tom Cruise am Stahlseil. Der wurde ja nun auch abgelöst von «Middle Class Joe». Der wiederum nicht turnt. Er schreibt Listen.