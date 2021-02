Salzkorn «Unbestimmte Verspätung» – Kann nicht wenigstens die SBB ein sicherer Wert bleiben? In 93,4 Prozent aller Fälle sind die Züge der SBB pünktlich. Meist genau dann, wenn man pressiert, um einen Zug in letzter Minute zu erreichen, hat er sicher Verspätung. Bettina Kugler 20.02.2021, 05.00 Uhr

Meist passiert es, wenn man ohnehin schon spät dran ist und froh, mit hängender Zunge am Perron zu stehen. Plötzlich plingt auf der elektronischen Anzeigetafel die fiese Information auf: «Unbestimmte Verspätung». Wie bitte? Dafür hat man derart pressiert? Und was heisst hier «unbestimmt»; ist nicht alles gerade unsicher genug? Kann nicht wenigstens die Eisenbahn in der Schweiz bleiben, wofür sie weltweit gerühmt wird – verlässlich, präzis und pünktlich?